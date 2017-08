Thomson Reuters verhoogt outlook

Dinsdag 1 augustus 2017 13:16 Winst en omzet in tweede kwartaal vrijwel stabiel.(ABM FN-Dow Jones) Thomson Reuters heeft in het tweede kwartaal van 2017 een vrijwel stabiele winst en omzet behaald op jaarbasis maar is evenwel positiever over het hele boekjaar. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalresultaten van de Amerikaans-Canadese multinational.CEO Jim Smith vond de aanhoudende verbetering van de onderliggende operationele resultaten bemoedigend, zei de topman in een toelichting.In het tweede kwartaal bleef de omzet vrijwel stabiel op 2,8 miljard dollar terwijl de operationele winst fractioneel lager uitkwam op 399 miljoen dollar, van 401 miljoen dollar een jaar eerder.Overnames en kostenbesparingen droegen bij aan de ontwikkeling van de winst en omzet maar valuta impact deed het effect ervan deels teniet, aldus Thomson Reuters, wat ook leidde tot een daling van de nettowinst per aandeel met 40 procent tot 0,27 dollar.De nettowinst daalde, onder meer als gevolg van financieringskosten, van 350 miljoen naar 206 miljoen dollar.Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 11 procent tot 838 miljoen dollar en de bijbehorende marge verbeterde van 27,3 naar 30,1 procent.De operationele vrije kasstroom kwam 8 procent hoger uit op jaarbasis, ondanks het verlies van bepaalde activiteiten die werden verkocht.OutlookThomson Reuters verhoogde dinsdag de outlook voor heel 2017 en rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van tussen de 2,40 en 2,45 dollar, waar eerder werd uitgegaan van 2,35 dollar. Over 2016 was dit 1,79 dollar.De aangepaste EBITDA-marge zal uitkomen tussen de 29,3 tot 30,3 procent, waar eerder werd gerekend op 28,8 tot 29,8 procent.De informatieleverancier handhaafde de omzetverwachting dinsdag en rekent nog altijd op een lage enkelcijferige groei. De vrije kasstroom moet uitkomen tussen 900 miljoen en 1,2 miljard dollar.Het bedrijf stelt een kwartaaldividend van 0,345 dollar per aandeel beschikbaar.In het aandeel Thomson Reuters werd voorbeurs nog niet gehandeld in Amerika.