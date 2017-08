Damrak hoger gesloten

Dinsdag 1 augustus 2017 18:08 Markt kijkt uit naar kwartaalcijfers Apple.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn dinsdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 527,48 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,1 procent.Ondanks de reeks macro-publicaties en kwartaalcijfers ligt het zwaartepunt van de handelsdag dinsdag nabeurs bij de publicatie van de kwartaalcijfers van techgigant Apple. Onlinebroker Lynx noemde de aankomende cijfers van Apple belangrijk voor het beurssentiment. "Aangezien ook het aandeel Apple nog altijd nipt onder de recordstanden noteert, zijn de verwachtingen van analisten hooggespannen", voegde de onlinebroker toe. Beleggers kijken volgens Lynx deze week ook uit naar het maandelijkse Amerikaans banenrapport op vrijdag. "Wie weet brengt dit enige vorm van volatiliteit terug op de markten", concludeerde de onlinebroker.Op macro-economisch vlak konden beleggers vanochtend aan de slag met een keur aan inkoopmanagersindexen. Groeivertragingen in de industrie in Duitsland en Spanje tegenover een sneller groeitempo in onder meer Frankrijk, resulteerde in een daling van de inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone als geheel, van 57,4 in juni naar 56,6 in juli.In het Verenigd Koninkrijk trok de bedrijvigheid in de industrie juist aan in juli. De inkoopmanagersindex steeg van 54,2 in juni naar 55,1 vorige maand. Directeur Rob Dobson van IHS Markit sprak van een solide start van het derde kwartaal voor de Britse industrie.Marktanalist Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management meende dat de cijfers voor de eurozone redelijk goed waren. "Zo goed als stabiel", oordeelde Juvyns over de ontwikkelingen.Daarmee werden volgens de analist vandaag ook de cijfers die we de afgelopen dagen kregen, zoals over de leningengroei van de Europese Centrale Bank en de Ifo-index die een top bereikte en de dalende werkloosheid, bevestigd."Er is eigenlijk niets zorgwekkend te ontdekken", concludeerde Juvyns. Nog altijd is Duitsland de sterkhouder van de Eurozone, maar ook in Frankrijk gaat het langzaam beter. "Dat is ook belangrijk", aldus de marktanalist, aangezien bijvoorbeeld de bevolkingsgroei er op wijst dat Frankrijk op termijn wel eens de eerste economie van de eurozone kan worden.Groeicijfers over het tweede kwartaal uit de eurozone kwamen vanochtend conform de verwachting uit. In een eerste raming bleek een groei van 2,1 procent op jaarbasis, wat een groeiversnelling betekende ten opzichte van de groei van 1,9 procent in het eerste kwartaal. Op kwartaalbasis bleef de groei stabiel op 0,6 procent.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de inkomens van Amerikanen in juni stabiel bleven ten opzichte van een maand eerder, terwijl persoonlijke uitgaven met 0,1 procent stegen. Inkoopmanagersindexen van achtereenvolgens Markit en ISM lieten een verschillend beeld zien over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Volgens de data van Markit trok de groei in activiteit in juni aan, terwijl de cijfers van ISM een vertraging van de groei lieten zien. De Amerikaanse bouwuitgaven zijn in juni op maandbasis gedaald met 1,3 procent.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 2,4 procent tot 48,98 dollar, terwijl een oktober-future Brent 2,4 procent lager bewoog op 51,45 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1799. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1818 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1841 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door DSM. Het chemieconcern steeg 5,6 procent. De winst van DSM was beter dan verwacht en de outlook werd verhoogd. De kwartaalomzet steeg met 8 procent naar 2,16 miljard euro, waarbij het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) 15 procent hoger was op 376 miljoen euro en de aangepaste nettowinst 30 procent steeg van 135 miljoen euro een jaar geleden naar 175 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De autonome omzet nam met 6 procent toe. KBC Securities sprak van sterke resultaten en analist Wim Hoste verklaarde op basis van de cijfers en de nieuwe outlook zijn taxaties voor het hele jaar aan te zullen passen.Royal Dutch Shell meldde dinsdag dat Shell Pernis pas in de tweede helft van augustus kan worden herstart. Shell meldde dat het merendeel van de fabrieken op 30 juli is stilgelegd in verband met een stroomstoring als gevolg van een brand in een hoogspanningsstation. Maandagavond trad er bovendien bij spoelwerkzaamheden in een van de fabrieken een lekkage op van waterstoffluoride. Het aandeel won 0,3 procent.KBC Securities heeft het advies op Heineken dinsdag verlaagd van Kopen naar Houden bij handhaving van een koersdoel van 85,00 euro. S&P Equity verhoogde daarentegen het koersdoel van 82,00 naar 92,00 euro bij handhaving van een Houden advies. Het aandeel verloor 1,1 procent.Philips heeft de belangname in het Profound Medical afgerond. De High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) activiteiten van Philips worden overgedragen naar Profound, dat is gevestigd in een voorstad van de Canadese stad Toronto. Philips krijgt 7,4 miljoen aandelen van Profound in handen, of een belang van circa 13 procent. De koers van Philips steeg 0,8 procent.De cijfers die persbureau Bloomberg dinsdag abusievelijk publiceerde als de tweedekwartaalcijfers van ING, zijn niet door de bank verstrekt aan het persbureau en waren blijkbaar een test. Dit zei woordvoerder Raymond Vermeulen van ING Groep dinsdag tegen ABM Financial News. De bank maakt woensdag voorbeurs cijfers bekend. De koers van ING steeg 0,5 procent.Blackstone en CVC Capital Partners willen gezamenlijk een bod van zo'n 6 miljard Britse pond uitbrengen op de divisie Spreads van Unilever en hebben het Brits-Nederlandse concern om toestemming gevraagd om dit te mogen doen. Dit schreef het Britse Sky News. Unilever sloot vlak.Galapagos was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen.Onder de middelgrote fondsen was GrandVision de sterkste daler met 7,7 procent. Er waren vooraf geen hoge verwachtingen in verband met een ongunstige vergelijkingsbasis, maar toch vielen de resultaten nog tegen. De omzet steeg met 1,1 procent tot 876 miljoen euro. Het aangepaste EBITDA resultaat daalde van 150 miljoen naar 140 miljoen euro. De marge zakte van 17,3 naar 16,0 procent.Air France-KLM was met een winst van 4,2 procent de sterkste stijger, gevolgd door TKH en Corbion, die achtereenvolgens 2,2 en 1,7 procent stegen.Morgan Stanley haalde ASMI van zijn kooplijst en gaf het aandeel een Gelijkgewogen advies. Het koersdoel ging omlaag van 61 naar 52 euro. Het aandeel daalde 2,3 procent.Van de AScX-fondsen was Acomo met een winst van 2,2 procent de sterkste stijger. ForFarmers volgde met een winst van 2,0 procent. AMG was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 2.473,12 punten. 