Wall Street sluit hoger

Dinsdag 1 augustus 2017 22:21 Dow Jones flirt met 22.000 punten.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index won 0,2 procent op 2.476,35 punten, terwijl de Dow Jones index 0,3 procent steeg op 21.963,92 punten en de Nasdaq 0,2 procent bijschreef op 6.362,94 punten."De Amerikaanse aandelenmarkten blijven er goed bijliggen", stelde analist David Madden van CMC Markets. "De grote Amerikaanse indices realiseerden recent nog recordniveaus en ondanks dat we even een korte terugslag zagen, voert het sentiment van de stieren nog steeds de boventoon", aldus Madden.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de inkomens van Amerikanen in juni stabiel bleven ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl de persoonlijke uitgaven met 0,1 procent stegen.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam het nieuws dat de inkomens van Amerikanen in juni stabiel bleven ten opzichte van een maand eerder, terwijl persoonlijke uitgaven met 0,1 procent stegen. Inkoopmanagersindexen van achtereenvolgens Markit en ISM lieten een verschillend beeld zien over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Volgens de data van Markit trok de groei in activiteit in juni aan, terwijl de cijfers van ISM een vertraging van de groei lieten zien. De Amerikaanse bouwuitgaven zijn in juni op maandbasis gedaald met 1,3 procent.De daling van de bouwuitgaven en de groeivertraging van de industrie, gemeten door ISM, laten volgens Madden zien dat de Amerikaanse economie mogelijk nog niet klaar is voor meer renteverhogingen dit jaar. "Een handhaving van het huidige rentetarief zou aandelenbeleggers niet verkeerd uitkomen", aldus de marktvorser.Daarnaast verwerkte de markt dinsdag de meest recente politieke ontwikkelingen in Washington, nadat communicatiedirecteur Anthony Scaramucci maandag, tien dagen na zijn aantreden, de wacht werd aangezegd. "Het ontslag van de communicatiedirecteur van het Witte Huis zou kunnen worden geïnterpreteerd als een herbevestiging van het gezag van de uitvoerende macht van de administratie of als een teken van de ergste chaos in het Witte Huis sinds de inauguratie van de president", aldus hoofdeconoom Paul Donovan van UBS.Volgens Madden van CMC Markets reageerden beleggers uiteindelijk nauwelijks op de politieke ontwikkelingen. "Het lijkt erop dat er een groot schandaal nodig is om beleggers echte angst aan te jagen. Continue ontwikkelingen rond de Trump-administratie lijken de norm te zijn geworden en beleggers raken daaraan gewend."De september-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 2,0 procent lager op 49,16 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1801. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1816 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1841 op de borden.BedrijfsnieuwsApple sloot bijna een procent hoger in aanloop naar de kwartaalresultaten van de techgigant. Het concern hanteert bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal een nieuwe boekhoudstandaard voor de omzet.Farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal van 2017 een hogere winst geboekt op een licht lagere omzet en verhoogde zijn outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde circa 0,2 procent.Persbureau Thomson Reuters heeft in het tweede kwartaal een nettowinst geboekt van 515 miljoen dollar op een omzet van 2,78 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 0,60 dollar per aandeel. Het concern verhoogde tevens zijn outlook voor het hele boekjaar. Beleggers reageerden positief op de cijfers en zetten het aandeel circa 4,6 procent hoger.Sprint steeg met maar liefst ruim elf procent, nadat het telecombedrijf de verwachtingen voor de operationele winst in het hele boekjaar verhoogde. Volgens opmerkingen van CEO Marcelo Claure komt er bovendien "zeer binnenkort" een aankondiging omtrent fusiegesprekken die Sprint zou voeren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 01, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)