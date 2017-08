Juli recordmaand voor Ryanair

Woensdag 2 augustus 2017 08:48 Passagiersvervoer met 11 procent gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in juli meer passagiers vervoerd, terwijl ook de bezettingsgraad licht steeg. Dit maakte de Ierse luchtvaartmaatschappij woensdag voorbeurs bekend.Ryanair vervoerde gedurende afgelopen maand 12,6 miljoen passagiers, en dat was een record voor die maand, aldus chief marketing officer Kenny Jacobs. Op jaarbasis was daarmee sprake van een stijging van 11 procent, die deels werd ondersteund door lagere ticketprijzen, aldus Jacobs.Ten opzichte van juni was sprake van een lichte groeivertraging, omdat de groei toen nog op 12 procent uitkwam.De bezettingsgraad steeg van 96 naar 97 procent in juli.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 02:48 ET (06:48 GMT)