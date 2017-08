Proceskosten en lage rentes drukken winst Societe Generale

Woensdag 2 augustus 2017 08:47 Omzet ook lager.(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft in het tweede kwartaal een lagere winst en omzet behaald. Dit meldde de Franse bank woensdag voorbeurs.Het lage renteklimaat en proceskosten drukten de resultaten, volgens de bank. Société Générale trof in mei een schikking van omgerekend 963 miljoen euro vanwege een omkoopschandaal in Libië.De nettowinst daalde met 28 procent, van 1,5 miljard naar circa 1,1 miljard euro, wat wel in lijn was met de verwachting van de markt. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 26 procent op jaarbasis naar 5,2 miljard euro. Een jaar eerder werden de opbrengsten nog eens extra gespekt voor een eenmalige bate van 725 miljoen euro door de verkoop van een belang in Visa Europe.Exclusief eenmalige items daalde de omzet met 1,0 procent, waarbij de investment bank goed presteerde, terwijl de opbrengsten bij retail lager waren.De kapitaalratio van de bank verbeterde van 11,6 procent in maart naar 11,7 procent in juni.Het aandeel Société Générale sloot dinsdag 1,1 procent hoger op 50,16 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 02:47 ET (06:47 GMT)