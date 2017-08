Amsterdamse beurs sluit in het rood

Woensdag 2 augustus 2017 18:02 Zwakke dollar speelt Europese beurzen niet in de kaart volgens Fintessa.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, hoewel de Dow Jones door de 22.000 punten schoot. De AEX verloor 0,4 procent op 525,30 punten, terwijl de AMX een pas op de plaats maakte.Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer merkte op dat de Amsterdamse beurs gedurende de middag verder wegzakte na opening van de Amerikaanse financiële markten. Volgens Nijkamp drukt een dure euro nog steeds op de koersen in Europa, al constateerde de vermogensbeheerder ook dat de beurs per saldo nauwelijks van haar plek is gekomen sinds mei.Volgens Nijkamp zijn de belangrijkste bedrijven inmiddels met cijfers over het afgelopen kwartaal gekomen, waarbij bijna driekwart van de Amerikaanse bedrijven zowel op omzet- als winstniveau beter presteerde dan de verwachtingen. Mede hierdoor koersen de Amerikaanse beurzen nu op een all time high, aldus Nijkamp.Op macro-economisch vlak ging de aandacht vanmiddag vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport over juli, gemeten door loonstrookjesverwerker ADP. In juli kwamen er in de private sector in Amerika 178.000 banen bij, wat redelijk conform verwachting was. De banengroei voor juni werd opwaarts bijgesteld van 158.000 naar 191.000. Het rapport van ADP wordt als voorbode beschouwd van het officiële banenrapport dat vrijdag wordt vrijgegeven.Hoofdeconoom van Moody's Mark Zandi wees erop dat dit banencijfer goed genoeg is voor een lagere werkloosheid. "De Amerikaanse banenmachine draait nog steeds op volle toeren", aldus Zandi.Volgens Erlam van Oanda is het ADP-banencijfer niet per definitie altijd zo nauwkeurig als de markt zou willen, maar geeft het toch inzicht in de vraag of het officiële rapport van vrijdag goed of slecht zal zijn.Olie noteerde woensdag in het groen, nadat de wekelijkse voorraden in Amerika daalden. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 49,32 dollar, terwijl een september-future Brent 0,4 procent hoger bewoog op 52,00 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1860 tegen 1,1801 dinsdagavond.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 10 van de 25 fondsen in het groen onder leiding van verzekeraar NN Group dat 0,7 procent steeg. Verder schreven Gemalto en indexzwaargewicht Royal Dutch Shell tot 0,7 procent aan beurswaarde bij.ArcelorMittal moest de rode lantaarn dragen met een verlies van 3,1 procent, terwijl ook Altice met een min van 1,7 procent niet in het groen kon komen. ING Groep verloor 1,3 procent, na publicatie van de cijfers over het afgelopen kwartaal. Analisten bleken evenwel te spreken over de resultaten, waarbij de onderliggende trends aanhoudend positief waren. KBC Securities verhoogde het koersdoel licht naar 16,50 euro bij een onveranderd Houden advies. Zwakte in de cijfers was te vinden in Duitsland, volgens Jefferies, dat aangaf dan ook geen sterke positieve koersreactie te voorzien.DSM sloot eveneens 1,3 procent lager, waarmee het chemieconcern de winst van 5,6 procent op dinsdag na het openen van de boeken weer deels inleverde. Credit Suisse verhoogde het koersdoel vandaag met een euro naar 70,50 euro bij een gehandhaafd Outperform advies. De Zwitserse bank stelde daarbij de winstramingen voor DSM opwaarts bij naar aanleiding van de sterke kwartaalcijfers die dinsdag werden bekendgemaakt.In de Midkap was het Intertrust dat op bijval van beleggers kon rekenen. Het aandeel steeg met 2,0 procent, nadat het afgelopen week nog 22 procent prijsgaf na een winstwaarschuwing. Flow Traders en Refresco Group wonnen beide 1,4 procent.Vastned Retail schreef 1,0 procent bij na het openen van de boeken over de eerste zes maanden van 2017. Het totaal beleggingsresultaat steeg en de bezettingsgraad liep ook iets op. Analisten van JPMorgan Cazenove spraken over solide resultaten en noemden de dividendverwachting een teken van vertrouwen.Fugro bleek de gebeten hond met een verlies van 1,9 procent. Aperam verloor 1,2 procent.Onder de kleinere fondsen steeg Accell Group met 2,8 procent, terwijl Takeaway.com juist 2,8 procent daalde. Hoewel de orders en omzet van de bezorgingsdienst stegen in de afgelopen periode, bleek het beeld qua cijfers gemengd, aldus analisten. De ordergroei was namelijk onder de marktverwachting, terwijl de omzetgroei daar wat bovenuit kwam. Verder bleek het negatieve aangepaste bedrijfsresultaat veel groter dan verwacht. ABN AMRO sprak desalniettemin van een goed instapmoment voor het aandeel, dat recent al behoorlijk steeg.SnowWorld werd wel beloond voor een positieve trading update over het afgelopen kwartaal. Conform de eigen verwachting kwamen de resultaten hoger uit en het aandeel steeg 1,0 procent.Hunter Douglas leverde daarentegen 2,5 procent in. De fabrikant van onder meer Luxaflex boekte in de eerste zes maanden een flink hogere omzet van ruim 1,5 miljard dollar. Daardoor steeg het bedrijfsresultaat naar 176 miljoen dollar. Hunter Douglas verwacht een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië en een onverminderd moeilijk economisch klimaat in Latijns-Amerika.Tussenstand Wall StreetBij het sluiten van de Europese aandelenhandel was het beeld op Wall Street verdeeld. De Dow Jones noteerde rond de 22.000 punten. De S&P 500 noteerde 0,2 procent lager en de Nasdaq leverde 0,4 procent in.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. 