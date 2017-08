Olieprijs sluit hoger

Woensdag 2 augustus 2017 21:00 Daling Amerikaanse olievoorraden vertraagt.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten in reactie op de wekelijkse mutaties van de Amerikaanse olievoorraden. De september-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,9 procent hoger op 49,59 dollar.De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week opnieuw gedaald, maar minder hard dan de week ervoor en ook minder hard dan was verwacht, bleek woensdag uit cijfers van de Energy Information Administration.In de week eindigend op 28 juli daalden de Amerikaanse voorraden ruwe olie met circa 1,5 miljoen vaten tot 481,9 miljoen vaten en dat was ongeveer de helft van wat analisten hadden verwacht. In de week ervoor was er nog een daling van zo'n 7,2 miljoen vaten tot 483,4 miljoen vaten.De benzinevoorraden liepen terug met 2,5 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met 0,2 miljoen vaten daalden.In voorgaande week liepen de benzinevoorraden terug met 1,0 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met 1,9 miljoen vaten daalden.De capaciteitsbenutting van raffinaderijen steeg afgelopen week van 94,3 naar 95,4 procent.Uit het EIA-rapport bleek verder dat de Amerikaanse olieproductie een tweejaars record bereikte van 9,43 miljoen vaten per dag. De Amerikaanse olie-import steeg ten opzichte van de week ervoor met 209.000 vaten naar 8,3 miljoen vaten per dag.De vraag naar olie steeg vorige week naar 9,84 miljoen vaten per dag, een record sinds de start van de EIA-registraties in 1994.Intussen vragen analisten zich af wat een boycot door de Verenigde Staten op olie-import uit Venezuela zou kunnen betekenen. "Venezuela is de op twee na grootste leverancier van olie-importen in de Verenigde Staten met een aandeel van 10 procent in de totale olie-import in de VS", schreef senior marktanalist Phil Flynn van Price Futures Group in een rapport.De olieproductie in het door politieke onrust geplaagde Zuid-Amerikaanse land is al gedaald vanwege de lokale economische en politieke crisis, die voor veel stakingen in de olie-industrie zorgt. Daarbij is de export naar de Verenigde Staten de laatste tien jaar gehalveerd, volgens RBC Capital Markets. Maar veel Amerikaanse raffinageproducenten aan de kust van de Golf van Mexico blijven hun voorkeur houden voor "Venezuela's unieke soort zware, teerachtige ruwe olie", zei Flynn van Price Futures.Canada en Mexico staan volgens grondstoffenstrateeg Michael Tran van RBC Capital Markets klaar om in het gat te springen dat Venezuela mogelijk zal laten vallen. Niettemin voorziet hij aanvoertekorten als een volledige blokkering van olie-import uit Venezuela van kracht wordt. Sommige raffineerders aan de Golfkust betrekken nu 38 tot 44 procent van hun importen vanuit Venezuela, merkte hij in zijn rapport op.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 15:00 ET (19:00 GMT)