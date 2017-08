Fitbit omzet sterk lager, winst omgedraaid in verlies

Woensdag 2 augustus 2017 23:27 Vooral fors lagere verkopen in Amerikaanse thuismarkt.(ABM FN-Dow Jones) Fitbit heeft in het tweede kwartaal van 2017 vooral vanwege een sterk lagere verkoop in de Verenigde de omzet sterk zien dalen en de magere winst van vorig jaar zien omdraaien naar een stevig verlies. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalrapportage van de fabrikant van draagbare fitness meetapparaatjes.In het tweede kwartaal daalde de omzet van Fitbit van 586,5 miljoen miljoen naar 353,5 miljoen dollar. Het nettoresultaat verandere tegelijk van 6,3 miljoen dollar positief naar 58,2 miljoen dollar negatief miljoen dollar. De winst per aandeel daalde van 0,03 dollar positief naar 0,25 dollar negatief.De omzet in thuismarkt Verenigde Staten daalde met 55 procent, waar in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika en in Azië/Pafific sprake was van een gestegen verkoop. In totaal verkocht het bedrijf uit San Francisco in het afgelopen kwartaal 3,4 miljoen apparaatjes tegen een 4 procent hogere gemiddelde verkoopprijs van 100,76 dollar per product.OutlookVoor 2017 blijft Fitbit mikken op een omzet van 1,55 miljard tot 1,70 miljard dollar. Naar verwachting zal het verlies per aandeel uitkomen op 0,22 tot 0,40 dollar en zal er sprake zijn van een positieve vrije kasstroom van 50 miljoen tot 100 miljoen dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 17:27 ET (21:27 GMT)