Deutsche Telekom verhoogt outlook

Donderdag 3 augustus 2017 07:40 Meer omzet en winst in tweede kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Telekom heeft in het tweede kwartaal van 2017 zowel de omzet als de winst zien stijgen en stelde de outlook voor heel dit jaar licht opwaarts bij. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het Duitse telecombedrijf.In een toelichting wees Deutsche Telekom er op dat de onderneming een sterke klantenaanwas kende in Amerika, Duitsland en Europa. CEO Thomas Dannenfeldt noemde de ontwikkelingen in Amerika zelfs "booming".In het tweede kwartaal steeg de omzet van 17,8 miljard naar 18,9 miljard euro. Daardoor nam ook het bedrijfsresultaat (EBITDA) toe van 4,7 miljard naar 6,0 miljard euro. Aangepast steeg de EBITDA van 5,5 miljard naar 5,9 miljard euro.Onder de streep restte een nettowinst van 874 miljoen euro. Een jaar eerder verdiende Deutsche Telekom nog 621 miljoen euro. Aangepast steeg de winst van krap 1,1 miljard naar 1,2 miljard euro.In heel 2017 denkt Deutsche Telekom een aangepaste EBITDA te kunnen realiseren van ongeveer 22,3 miljard euro. Bij de cijfers over het eerste kwartaal mikte het telecombedrijf nog op 22,2 miljard euro. Deze stijging is vooral te danken aan de goede prestaties in Amerika, stelde Deutsche Telekom.De verwachting voor de vrije kasstroom liet Deutsche Telekom ongewijzigd op een stijging tot 5,5 miljard euro.Het aandeel Deutsche Telekom sloot woensdag 0,2 procent lager op 15,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 03, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)