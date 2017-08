VEON in de rode cijfers

Donderdag 3 augustus 2017 07:42 Opsplitsen van Euroset joint venture drukt op resultaten.(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft in het tweede kwartaal van 2017 verlies geleden, vooral door afschrijvingen naar aanleiding van de opsplitsing van de Euroset joint venture. Dit maakte het telecom- en internetconcern, dat sinds 4 april op Euronext Amsterdam genoteerd is, donderdag voorbeurs bekend.Het aan aandeelhouders toe te rekenen resultaat verslechterde van een winst van 137 miljoen dollar een jaar geleden naar 278 miljoen dollar negatief. VEON schreef 110 miljoen dollar af op de Euroset joint venture en ook integratiekosten bij de joint venture in Italië drukten op de winst.De kwartaalomzet steeg evenwel met 12,3 procent naar 2.417 miljoen dollar, geholpen door een sterke omzetstijging in Rusland, Pakistan, Oekraïne en Oezbekistan, maar gedrukt door de resultaten uit Algerije. Autonoom namen de verkopen met 3,7 procent toe. De omzet uit mobiele diensten steeg met 4,3 procent op autonome basis, terwijl de omzet uit vaste telefonie juist met 11,5 procent daalde.Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBITDA) nam met 7 procent toe tot 977 miljoen dollar, waarbij de marge wel verslechterde van 42,4 naar 40,4 procent.De onderliggende vrije kasstroom steeg met 20,6 procent naar 293 miljoen dollar. ING hield rekening met een stijging van 29 procent.OutlookVeon handhaafde de outlook voor heel 2017. Het telecombedrijf mikt daarmee op een lage enkelcijferige groei van de autonome omzet en onderliggende EBITDA-marge. De vrije kasstroom zal tussen de 900 miljoen en een miljard dollar uitkomen.Op een rood Damrak sloot het aandeel VEON woensdag 2,6 procent hoger op 3,50 euro, de Amerikaanse notering steeg met 0,3 procent op 4,07 dollar.