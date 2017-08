Groei bij London Stock Exchange

Donderdag 3 augustus 2017 09:15 Winst 23 procent hoger.(ABM FN) De London Stock Exchange Group heeft in de eerste jaarhelft van 2017 een flinke groei weten te realiseren en verhoogde het dividend eveneens stevig. Dit bleek uit de gepubliceerde cijfers van de Britse beursgroep."Een succesvolle strategie op basis van klantenpartnerschappen, innovatie en een Open Access-model positioneert de groep stevig om verdere vooruitgang te boeken als een wereldwijde speler in de financiële markteninfrastructuur", stelde LSE donderdag.De omzet van het beursbedrijf kwam in de eerste zes maanden van dit jaar 18 procent hoger uit op 853 miljoen Britse pond.Het aangepaste operationele resultaat steeg met 20 procent tot 398 miljoen pond. De winst na belastingen kwam op 208 miljoen pond, tegenover 114 miljoen vorig jaar.De aangepaste winst per aandeel viel 23 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 71,2 pence.De groep verhoogde na de halfjaarcijfers het interim dividend met 20 procent tot 14,4 pence per aandeel.Het aandeel van de LSE Group sloot woensdag 0,2 procent lager op 3.762,33 pond.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 03, 2017 03:15 ET (07:15 GMT)