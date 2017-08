Gemengd beeld op Damrak bij slot

Donderdag 3 augustus 2017 18:07 Weinig beweging op beurzen bij gebrek aan richtinggevend nieuws.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag wisselend gesloten. De AEX index steeg bijna 0,1 procent tot 525,57 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,7 procent.Volgens marktanalist Ron van der Does van IG Nederland was het in Amsterdam, maar ook op de Amerikaanse beurzen een "inspiratieloze dag met nauwelijks beweging". De marktvorser denkt dat de vakantie daar debet aan is, maar ook het gebrek aan richtinggevend nieuws. En in dat kader verwacht hij ook niet dat het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag voor grote verschuivingen op de aandelenbeurzen gaat zorgen. "We zien op dit moment meer rumoer op de valutamarkten dan op de aandelenbeurzen. Overigens mogen we daar eigenlijk helemaal niet over mopperen, want de beurzen staan op grote hoogten en dat wordt ondersteund door over het algemeen sterke bedrijfscijfers", zo voegde Van der Does daaraan toe.Van der Does meldde verder dat op macro-economisch gebied de inkoopmanagersindex van ISM, die wees op een afzwakkende groei van de Amerikaanse dienstensector in juli, "zwaar tegenvielen".De inkoopmanagersindex van ISM daalde 57,4 in juni naar 53,9 in juli. Diverse respondenten gaven aan dat dit te maken had met de traditiegetrouwe zomerdip. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector zoals die wordt gemeten door Markit Economics is juist gestegen, van 54,2 in juni naar 54,7 in juli.Verder was de analist van IG teleurgesteld over de voorspellingen van de Bank of England voor de Britse economie. Hij wees daarbij op de neerwaartse bijstelling voor de groeiverwachting voor 2017 en het uitblijven van de gehoopte stijging van lonen."Dat de rente ongewijzigd blijft, verbaast me niet en dat zal in de aanloop naar meer duidelijkheid over de Brexit voorlopig wel zo blijven", zei de marktvorser.De Bank of England heeft donderdag, conform verwachting, de rente ongemoeid gelaten. Dit betekent dat de rente blijft staan op het historisch lage niveau van 0,25 procent. Ook bracht de Britse centrale bank geen wijziging aan in het opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 435 miljard Britse pond.De kans is klein dat de Bank of England de rente op korte termijn verhoogt nu de ontevredenheid over het huidige beleid wat is afgenomen onder de haviken binnen het beleidscomité. Dit concludeerden analisten van State Street in reactie op het rentebesluit van de Britse centrale bank. Bovendien werkt ook de onduidelijkheid over de invulling en consequenties van de Brexit niet in het voordeel van een ingrijpend rentebesluit. "Het rentetarief verhogen voorafgaand aan de invoering van Brexit zou niet alleen agressief, maar ook een catastrofe zijn", zei chef marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK.Op macro-economisch gebied kreeg de markt verder een reeks Europese inkoopmanagersindexen voor de dienstensector over juli te verwerken. De bedrijvigheid binnen de dienstensector in de eurozone is in juli in een zelfde tempo gegroeid als een maand eerder. De inkoopmanagersindex noteerde ongewijzigd op 55,4.De Duitse dienstensector liet in juli een vertraging van de groei zien, evenals de Franse en Spaanse dienstensector. In Italië nam de groei in de sector echter toe, evenals in het Verenigd Koninkrijk.De detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in juni op zowel maand-, als jaarbasis met respectievelijk 0,5 en 3,1 procent.Olie noteerde donderdag in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,5 procent tot 49,82 dollar, terwijl een september-future Brent 0,9 procent hoger bewoog op 52,82 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,882. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1856 op de borden.Het Britse pond noteerde kort na de sluiting van de Europese beurzen en na het Britse rentebesluit op 1,1062 tegenover de euro en stond ten opzichte van de dollar op 1,3146.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 11 van de 25 fondsen in het groen onder leiding van ArcelorMittal dat 1,5 procent steeg. De grootste daler was Aalberts met een verlies van 1,6 procent.Heineken sloot 0,4 procent hoger, nadat UBS het koersdoel voor de bierbrouwer licht verhoogde van 95,00 naar 96,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van UBS werden door Heineken gerustgesteld over de lange termijn groeiperspectieven van de brouwer. Daarbij was Heineken in de eerste helft van 2017 het beste jongetje in de klas, met een autonome omzetgroei van 5,7 procent en een 11,8 procent hogere EBIT.Air France-KLM was met een winst van 2,2 procent de sterkste stijger in de Midkap.ASR was nummer 2 en sloot 0,9 hoger, nadat Kepler Cheuvreux het koersdoel voor de verzekeraar verhoogde van 29,00 naar 35,00 euro en daarbij het koopadvies handhaafde.Fugro was in de AMX index met een verlies van liefst 10,4 procent de sterkste daler. Fugro boekte in de eerste zes maanden van 2017 een lagere omzet en een lager bedrijfsresultaat, vanwege de aanhoudende malaise in de offshore olie- en gassector. De omzet van de bodemonderzoeker daalde van 904,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2016 naar 774,3 miljoen euro het afgelopen half jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 96,4 miljoen euro.Corbion verloor krap 4 procent, nadat ING het advies verlaagde van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 29,00 euro werd gehandhaafd. De koers van Corbion is het koersdoel bijna genaderd, zo verklaarde analist Reginald Watson zijn adviesverlaging.BAM Groep eindigde 0,3 procent hoger, nadat het bouwbedrijf een opdracht kreeg voor de bouw van een laboratorium- en onderzoeksgebouw voor de Universiteitskliniek in Keulen. BAM ontvangt ruim 35 miljoen euro voor de opdracht.Van de kleinere fondsen was AMG Advanced Metallurgical Group met een winst van 6,3 procent de sterkste stijger. De producent van metallurgische producten en systemen rapporteerde over het tweede kwartaal een hoger bedrijfsresultaat en verhoogde tevens zijn outlook. De nettowinst daalde echter met 2 procent tot 13,1 miljoen dollar, omdat in het afgelopen kwartaal meer belasting moest worden betaald. De omzet van AMG kwam uit op 262,0 miljoen dollar, wat 6 procent meer was dan in dezelfde periode van 2016. AMG heeft wederom een sterk kwartaal achter de rug en overtrof daarmee de verwachtingen, zo concludeerde analist Stijn Demeester van ING.Bij de lokale fondsen heeft RoodMicrotec de omzetstijging in de eerste helft van 2017 weten te vertalen in een beter resultaat, hoewel er onder de streep nog wel altijd een klein verlies restte. Analist Edwin de Jong van NIBC concludeerde dat de resultaten beter waren dan verwacht. Het aandeel sloot niettemin 3,5 procent lager.Veon steeg 2,9 procent procent, nadat het telecom- en internetconcern over het tweede kwartaal een verlies rapporteerde, vooral door afschrijvingen naar aanleiding van de opsplitsing van de Euroset joint venture. Het aan aandeelhouders toe te rekenen resultaat verslechterde van een winst van 137 miljoen dollar een jaar geleden naar 278 miljoen dollar negatief. 