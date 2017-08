Olieprijs toch weer onder druk

Donderdag 3 augustus 2017 21:09 Onzekerheid troef voorafgaand aan OPEC ontmoeting in Abu Dhabi.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs kwam donderdag richting de settlement onder druk te staan, voorafgaand aan een ontmoeting van de OPEC en een aantal landen buiten het oliekartel na het weekend. De september-future op een vat West Texas Intermediate sloot uiteindelijk 0,56 dollar, of 1,1 procent, lager op 49,03 dollar.Voorzitter Andy Lipow van adviesbureau Lipow Oil Associates uit Houston wees op de nervositeit in de markt voorafgaand aan de OPEC ontmoeting in Abu Dhabi, volgende week maandag en dinsdag. Dan wordt opnieuw gesproken over de afgesproken productiequota. Daarnaast zijn beleggers mogelijk ook teleurgesteld over het gebrek aan stevige Amerikaanse sancties op Venezuela, aldus Lipow. Er werd wellicht gehoopt op een verbod op de import van Venezolaanse olie Amerika in, aldus de marktvorser.Vermogensbeheerder Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors verwacht niet dat de olieprijs veel in beweging zal komen tot aan het aflopen van het productie-akkoord van de OPEC in maart 2018, tenzij er geopolitieke of klimaatgerelateerde situaties ontstaan die voor productieproblemen zouden zorgen. Hij verwacht wel dat de olieprijs kan stijgen tot 51,00 dollar als dat gebeurt.Naast de productie-afspraken van de OPEC en een aantal andere grote olieproducenten, blijft de markt ook in de ban van de output in Amerika. Woensdag bleek uit het wekelijkse voorradenrapport van de Energy Information Administration een daling van 1,5 miljoen vaten, maar die afname was onder verwachting. Verder nam de capaciteitsbenutting bij Amerikaanse raffinaderijen toe.Volgende richtpunt is dan ook het wekelijkse rapport van oliedienstverlener Baker Hughes over het aantal actieve platforms dat naar olie boort in de Verenigde Staten. Die cijfers verschijnen vrijdagavond.