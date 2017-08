Hogere omzet GoPro

Donderdag 3 augustus 2017 22:38 Resultaat boven verwachting.(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald dan de verwachting van de markt en de eigen outlook voor de verslagperiode. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de fabrikant van actiecamera's.GoPro rekende vooraf op een omzet van tussen de 260 miljoen tot 280 miljoen dollar, maar het werd 296,5 miljoen dollar, een stijging op jaarbasis van 34,3 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet voorzagen een omzet van 269 miljoen dollar.Operationeel was sprake van een verlies van 25 miljoen dollar, waar dat een jaar eerder nog een verlies van ruim 109 miljoen dollar bleek. Het verlies onder de streep was met 0,22 dollar per aandeel ook veel lager dan de 0,66 dollar negatief die in het tweede kwartaal van 2016 nog in de boeken kwam. Het aangepaste verlies van 0,09 dollar was bovendien veel minder dan de 0,25 dollar verlies die de markt inschatte.OutlookVoor het lopende kwartaal rekent GoPro op een omzet van 290 miljoen tot 310 miljoen dollar en operationele kosten van 131 miljoen tot 133 miljoen dollar.Voor heel 2017 mikt de fabrikant op minder dan 570 miljoen dollar aan operationele kosten. Dat bedrag werd eerder geraamd op minder dan 580 miljoen dollar.Het aandeel GoPro sloot in de reguliere handel 2,9 procent in de plus en kreeg er in de elektronische handel nog eens 14 procent bij.