Winst Kraft Heinz gestegen

Donderdag 3 augustus 2017 22:46 Resultaten wel licht onder verwachting.(ABM FN-Dow Jones) Kraft-Heinz heeft in het tweede kwartaal van 2017 een hogere winst geboekt terwijl de omzet licht daalde. Dit bleek donderdag nabeurs tijdens de publicatie van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal.Volgens CEO Bernardo Hees was het tweede kwartaal zoals verwacht beter dan het eerste. "We verwachten dit momentum vast te houden in de tweede helft van het jaar", aldus de topman.In het tweede kwartaal verbeterde het operationeel resultaat van van 1,6 miljard naar 1,9 miljard dollar, onder meer dankzij kostenbesparingen.Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,2 miljard dollar, tegen 770 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De geschoonde winst per aandeel kwam uit op 0,94 dollar.De omzet daalde fractioneel in de verslagperiode, van 6,8 miljard naar 6,7 miljard dollar. Autonoom daalde de omzet met krap een procent.Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een nettowinst van 0,95 dollar per aandeel en een omzet van 6,73 miljard dollar.Het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs fractioneel lager. In de reguliere handel daalde Kraft Heinz 0,4 procent.