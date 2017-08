Stijgende resultaten voor Fagron

Vrijdag 4 augustus 2017 07:34 Autonome omzetgroei wel lager dan voorzien.(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste zes maanden van 2017 meer omzet geboekt en de winstgevendheid zien stijgen, zoals analisten ook hadden voorzien. Dit bleek uit de halfjaarcijfers die de magistrale bereider vrijdag voorbeurs afgaf."Fagron kan terugkijken op een sterk semester. De kernactiviteiten van Fagron in Europa, Zuid Amerika en Noord Amerika hebben een goede omzet- en winstgroei gerealiseerd. De steriele bereidingsactiviteiten in de Verenigde Staten behaalden een omzetgroei van ruim 22 procent, een duidelijke versnelling in vergelijking met eerdere semesters", zei CEO Hans Stols in een toelichting op de halfjaarcijfers.De omzet, inclusief HL Technology, steeg met 5,5 procent naar 221,7 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 223,8 miljoen euro. Daarmee kwam de autonome groei tegen constante wisselkoersen uit op 1,2 procent, terwijl analisten hadden gemikt op 1,8 procent. HL Technology, waarvan de strategische opties worden onderzocht, droeg 3,5 miljoen euro bij aan de omzet, circa een miljoen euro minder dan vorig jaar.In Europa steeg de omzet van Fagron in de eerste zes maanden van dit jaar met 2,8 procent, in Zuid-Amerika was dit 17,2 procent en in Noord-Amerika ging het om een stijging van 4,7 procent.De REBITDA steeg in de eerste zes maanden met 5,6 procent tot 48,1 miljoen euro, in vergelijking tot 48,2 miljoen euro die analisten voorzagen. Exclusief HL Technology lag de REBITDA overigens ook op 48,2 miljoen euro.Onder de streep restte een nettowinst van 21,1 miljoen euro. Een jaar eerder verdiende Fagron nog 16,6 miljoen euro. Analisten rekenden op slechts een winstgroei van 0,2 miljoen euro.Volgens topman Stols waren de kosten goed onder controle, waardoor de winst sterker dan de omzet steeg.De schuldratio, dat wil zeggen de verhouding tussen netto schuld en REBITDA, daalde van 3,18 naar 2,66. "Ruimschoots binnen de convenanten van onze leningen", aldus Fagron.Eerste kwartaalIn de eerste drie maanden zag Fagron de omzet stijgen van 103 miljoen naar 110 miljoen euro. Daarmee voldeed de magistrale bereider toen exact aan de analistenverwachtingen. Autonoom groeide de omzet toen met 0,9 procent.De valutamarkten waren daarbij afgelopen jaar een flinke meevaller voor Fagron, vooral in Zuid-Amerika. Hier boekte de magistrale bereider een omzetgroei van 29 procent, terwijl dit tegen contante wisselkoersen slechts 0,4 procent was.OutlookBij de cijfers over het eerste kwartaal gaf Fagron geen outlook voor heel 2017 af, en dit gebeurde vrijdag ook niet. "Voor 2017 zijn we onverminderd positief over de mogelijkheden die we zien in de verschillende markten waarin we actief zijn", liet CEO Hans Stols destijds al weten.Een consensus samengesteld door Bloomberg wijst voor dit jaar op een omzet van 455 miljoen euro en een REBITDA van 96 miljoen euro, wat in beide gevallen hoger is dan in 2016.OvernamesOver de Buy & Build strategie die Fagron jarenlang bezigde, zei het concern bij de cijfers over het eerste kwartaal dat deze nog niet terug op het programma is, maar dat dit vanaf de zomer kan veranderen. De voorbereidingen hiervoor waren al in volle gang, zo zei topman Stols enkele maanden terug tegen ABM Financial News, en potentiële overnamekandidaten zag de CEO voldoende.Vrijdag werd bekend dat Fagron begin augustus 2017 de overname van Kemig, een leverancier van farmaceutische grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan apotheken en groothandels in Kroatië en Bosnië en Herzegovina, heeft afgerond.HoofdpijnOver de juridische hoofdpijndossiers die de onderneming nog altijd heeft, werd in het persbericht niets gemeld. Het betreft de overname van JCB, de acquisitie van AnazaoHealth en een onderzoek door de Amerikaanse overheid.Het aandeel Fagron sloot donderdag 0,4 procent hoger op 11,40 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 04, 2017 01:34 ET (05:34 GMT)