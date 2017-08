WDP boekt hoger resultaat

Vrijdag 4 augustus 2017 07:42 Vastgoedbedrijf verhoogt outlook.(ABM FN-Dow Jones) Warehouses De Pauw heeft in de eerste helft van 2017 een hogere winst geboekt en verhoogde als gevolg de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag voorbeurs tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers van het vastgoedconcern.De stijging van het resultaat is hoofdzakelijk het resultaat van de sterke groei van de portefeuille van Warehouses De Pauw door acquisities en voorverhuurde projecten en de beheersing en controle van de operationele en financiële kosten.Daarnaast meldde het vastgoedbedrijf dat in het kader van het groeiplan 2016 - 2020 het geïdentificeerd investeringsvolume inmiddels 500 miljoen euro bedraagt, de helft van het beoogde investeringsvolume van 1 miljard euro in totaal. Het reeds geïdentificeerd investeringsvolume bestaat voor de ene helft uit complementaire acquisities en voor de andere helft uit voorverhuurde nieuwbouwprojecten met nieuwe en bestaande klanten.WDP boekte in de eerste zes maanden van 2017 een vastgoedresultaat van 74,5 miljoen euro, tegen 67,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.Het operationeel resultaat, voor het resultaat op de portefeuille, steeg van 63,4 miljoen euro naar 69,1 miljoen euro. De EPRA-winst steeg 18 procent van 48,7 miljoen euro naar 57,2 miljoen euro.De EPRA-winst per aandeel bedroeg 2,67 euro per aandeel, versus 2,62 euro per aandeel vorig jaar.De bezettingsgraad bedroeg ultimo juni 2017 97,1 procent, in vergelijking tot 97,0 procent eind december 2016.OutlookWDP verhoogde de outlook voor het hele boekjaar van een EPRA-winst van minstens 5,35 euro per aandeel naar 5,50 euro per aandeel.Daarnaast verhoogde het vastgoedbedrijf de beoogde EPRA-winst per aandeel voor 2020 naar minstens 6,50 euro, versus 6,25 euro per aandeel eerder. Het beoogde brutodividend bedraagt voor 2020 5,25 euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 5,00 euro per aandeel.Het aandeel WDP sloot donderdag 1,0 procent lager op 95,32 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 04, 2017 01:42 ET (05:42 GMT)