Wall Street beweegt richting lagere opening

Vrijdag 4 augustus 2017 15:18 Amerikaans banenrapport beter dan verwacht.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het rood.De handelsdag staat volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek een uur voor de start van de aandelenhandel dat het aantal banen in juli is gestegen met 209.000, terwijl de markt uitging van een banengroei van circa 175.000 tot 180.000. De werkloosheid daalde van 4,4 naar 4,3 procent. In juli lag de arbeidsparticipatie op 62,9 procent, terwijl het gemiddelde uurloon met 0,09 dollar toenam tot 26,36 dollar.Markanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een sterker dan verwacht rapport. "Positief", concludeerde Marey. Verder wees de analist van Rabobank op de daling van het werkloosheidspercentage. Deze daling was "om de goede redenen", en niet bijvoorbeeld het gevolg van mensen die zich uitschreven als werkzoekenden, omdat ze toch geen baan denken te kunnen vinden. De loongroei noemde Marey in juli "bemoedigend". Op maandbasis steeg deze, "maar op jaarbasis zie je hier nog weinig van". Volgens Marey is er evenwel nog geen sprake van dat loondruk bijdraagt aan een hogere inflatie in Amerika, waar de Federal Reserve juist wel op wacht. Rabobank denkt dat de Fed in september een aanzet geeft tot het verkleinen van de balans en mogelijk in december een nieuwe renteverhoging aankondigt. Daarvoor moet de inflatie wel echt omhoog, en daar ziet Marey op dit moment weinig aanleiding toe. De kans is dus reëel, denkt de analist, dat het dit jaar niet meer tot een verhoging komt.Tevens werd bekend dat het Amerikaans handelstekort in juni 43,64 miljard dollar bedroeg, in vergelijking tot een tekort van 46,39 miljard dollar een maand eerder. Economen rekenden op een handelstekort van 44,1 miljard dollar in juni.Olie noteerde vrijdag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 48,85 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 51,87 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1852. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1881 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1870 op de borden.BedrijfsnieuwsGoPro kon voorbeurs rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de producent van actiecamera's donderdag laat beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. Ook de outlook voor het hele boekjaar overtrof de marktverwachtingen. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 17,1 procent hoger.Weight Watchers steeg voorbeurs 16,4 procent, nadat het concern donderdag nabeurs ook beter dan verwachte resultaten presenteerde.Cigna won 1,9 procent, nadat de ziektekostenverzekeraar voorbeurs een hoger dan verwachte winst rapporteerde en de outlook voor het hele boekjaar verhoogde.Royal Bank of Scotland, dat tevens is genoteerd in New York, steeg 2,4 procent, nadat de Britse bank voor het eerst in drie jaar positieve halfjaarcijfers boekte.Berkshire Hathaway publiceert nabeurs kwartaalresultaten en noteerde in aanloop naar de publicatie 0,6 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,2 procent lager op 2.472,16 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 22.026,10 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 6.340,34 punten.