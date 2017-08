Damrak hoger na positief banenrapport

Vrijdag 4 augustus 2017 18:06 209.000 banen erbij in juli.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten, na een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. De AEX index steeg 0,7 procent tot 529,09 punten, terwijl de AMX een winst van 1,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,7 procent.De aandacht ging vrijdag, en ook in de voorgaande dagen, vooral uit naar het banenrapport. De ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt is een belangrijke graadmeter voor de economie en is daarmee van invloed op de plannen van de Federal Reserve over wanneer de rente weer een stapje omhoog kan gaan.De cijfers overtroffen de verwachting. Er kwamen in juli 209.000 banen bij. Er was gerekend op een groei van 175.000 tot 180.000 banen. "Positief", concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Ook werd bekend dat de werkloosheid daalde naar 4,3 procent en dat het gemiddelde uurloon toenam met 0,09 dollar toe tot 26,36 dollar.De loongroei, belangrijk voor de inflatie, was volgens Marey bemoedigend. In de voorgaande maanden werd de loongroei vaak nog als matig bestempeld. Volgens Marey is er evenwel nog geen sprake van dat loondruk bijdraagt aan een hogere inflatie in Amerika, waar de Fed juist wel op wacht. Als de inflatie niet omhooggaat is het volgens Marey nog maar de vraag of de rente dit jaar nog omhoog zal gaan.De euro/dollar noteerde op 1,1751. Na verschijning van het banenrapport won de greenback aan terrein tegen de Europese munt. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1881 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1877 op de borden. De dalende euro vertaalde zich moeiteloos in hogere koersen op de Europese aandelenmarkten.Vrijdag werd tevens bekend dat het Amerikaanse handelstekort is afgenomen, door een hogere export en lagere import.In Europa werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in juni harder dan verwacht zijn gestegen. De Spaanse industrie produceerde minder.Olie noteerde vrijdag rond het slot in Amsterdam in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 49,34 dollar, terwijl een oktober-future Brent een half procent klom tot 52,29 dollar.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aalberts Industries met een winst van 4,3 procent. ING zette Aalberts op de kooplijst, waar analist Tijs Hollestelle eerder nog een Houden advies op het aandeel had. De analist had meerdere redenen voor zijn adviesverhoging, waaronder de positieve autonome omzetgroei in de eerste helft van het jaar en de hoge EBITA-marge. De analist denkt dat Aalberts bij de beleggersdag in december de doelstelling voor de marge zal verhogen naar de bandbreedte 12 tot 14 procent en positiever zal worden over het rendement op geïnvesteerd kapitaal.ArcelorMittal won 2,4 procent en ABN AMRO 1,5 procent.Philips steeg 0,6 procent, nadat een federale rechtbank in Boston donderdag in twee patentzaken 10,4 miljoen dollar schadevergoeding aan het concern toekende, hoewel het Nederlandse technologiebedrijf zelf ook een boete van 3,3 miljoen dollar kreeg opgelegd.Heineken eindigde 1,0 procent hoger, nadat ING het koersdoel verhoogde van 77,00 naar 86,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Matthias Maenhaut paste op basis van de opgewaardeerde margegroei voor de middellange termijn van 30 naar 40 basispunten zijn koersdoel aan. De analist raadt echter aan om, gezien de gestage opmars van de koers van het aandeel dit jaar, te wachten op een aantrekkelijker moment om het aandeel op te pakken. Maenhaut merkte daarbij op dat het aandeel dit jaar tot nu toe 24 procent in waarde is gestegen, beduidend meer dan de waardestijging van andere Europese bierbrouwers.De grootste dalers in de AEX waren Galapagos, Boskalis en ING Groep met verliezen van respectievelijk 0,9, 0,5 en 0,2 procent. De koersdaling van ING was toe te schrijven aan een ex-dividend notering.In de Midkap eindigde IMCD bovenaan met een winst van 6,6 procent. WDP steeg 2,9 procent en Philips Lighting 2,1 procent. Flow Traders was de grootste daler en sloot 1,7 procent in het rood.IMCD maakte de plannen bekend om de Canadees-Amerikaanse distributeur van specialty chemicals producten L.V. Lomas over te nemen. IMCD stelde dat de activiteiten van L.V. Lomas "perfect passen" bij het businessmodel en de strategie van het bedrijf. CEO Piet van der Slikke van IMCD noemde de overname een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van IMCD in Noord-Amerika. Met een omvang van 383 miljoen Canadese dollar verdubbelen de activiteiten van het bedrijf in Noord-Amerika, aldus ING. Wel stelde de marktvorser dat de EBITDA-marge van 4,7 procent "opmerkelijk" laag is ten opzichte van de marge van 8,9 procent die IMCD haalt. Evenwel zorgt dit voor een opwaarts potentieel, zo stelden de analisten optimistisch.Fugro, gisteren al de gebeten hond na teleurstellende halfjaarcijfers, kreeg vandaag koersdoelverlagingen van S&P Equity Research en ING om de oren. S&P Equity Research verlaagde het koersdoel voor Fugro van 13,00 naar 11,00 euro. Het verkoopadvies bleef staan. De halfjaarcijfers waren volgens S&P teleurstellend, terwijl de aanhoudende daling van orderboek en het gebrek aan tekenen van een herstel op de korte termijn een bron van voortdurende zorg is.ING verlaagde ook zijn koersdoel voor Fugro, van 16,00 naar 13,00 euro. De koersval van ruim tien procent op donderdag naar aanleiding van de resultaten van het bedrijf was volgens analist Quirijn Mulder overtrokken, maar de huidige schuldpositie van Fugro en de vertraging van het langverwachte herstel, in combinatie met de hardnekkige lage olieprijs, zijn de redenen dat de analist zijn koersdoel verlaagt. Mulder houdt in afwachting van betere tijden, "die ongetwijfeld zullen komen", vast aan het Houden advies. Fugro steeg evenwel 0,2 procent, maar raakte op weekbasis 13,3 procent kwijt.BAM heeft definitief een grote opdracht voor de bouw van een kinderziekenhuis in Dublin gekregen. De waarde bedraagt 600 miljoen euro. Analist Edwin de Jong van NIBC sprak van een grote opdracht. Aangezien BAM al prefered bidder was, is de uiteindelijke toekenning geen heel grote verrassing meer, aldus de analist. Maar wel zorgt het voor meer zekerheid in de omzetontwikkeling in de komende jaren. De koers van BAM steeg 1,5 procent.Onder de kleinere fondsen was Fagron de grootste stijger met een winst van 6,9 procent. Het bedrijf uit Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2017 meer omzet geboekt en de winstgevendheid zien stijgen, zoals analisten ook hadden voorzien, bleek vrijdag uit de halfjaarrapportage. De omzet steeg met 5,5 procent naar 221,7 miljoen euro, het bedrijfsresultaat nam met 5,6 procent toe tot 48,1 miljoen euro en de nettowinst steeg van 16,6 miljoen 21,1 miljoen euro. In een toelichting aan ABM Financial News zei CEO Hans Stols vooral tevreden te zijn over de daling van de schuldenlast. De resultaten waren in lijn met de verwachtingen van analisten.Takeaway.com steeg 0,5 procent, ondanks dat UBS heeft het koersdoel voor het fonds verlaagde van 48,00 naar 47,00 euro. Wel handhaafde de Zwitserse bank het koopadvies. Analisten pasten de ramingen voor de verwachte EBITDA-marges en omzet aan, nadat de online bestel- en bezorgdienst voor kant en klare maaltijden in het afgelopen halfjaar een lagere EBITDA-marge realiseerde. De marktvorsers bleven wel positief over het aandeel, mede omdat Takeaway.com zich sterk blijft ontwikkelen.Tussenstanden Wall StreetRond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa 0,2 procent in het groen.