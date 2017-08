Tesla wil 1,5 miljard ophalen met obligaties

Maandag 7 augustus 2017 13:10 Financiele details nog niet bekend.(ABM FN-Dow Jones) Tesla wil met de uitgifte van achtergestelde obligaties 1,5 miljard dollar ophalen. Dit maakte de fabrikant van elektrische auto's maandag bekend.Tesla wil de opbrengst gebruiken om zijn financiële positie te versterken, nadat het nieuwste Model 3 recent op de markt is gebracht. In de komende maanden moet de productie van dit nieuwe, goedkopere model, waarmee Tesla de massa wil bedienen, flink worden opgeschroefd om volgend jaar 500.000 van deze auto's te kunnen afleveren.Financiële details van de obligatie, zoals de rentevergoeding moeten nog worden vastgesteld. De obligaties hebben een looptijd tot 2025.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2017 07:10 ET (11:10 GMT)