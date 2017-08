Futures wijzen op licht hogere opening van Wall Street

Maandag 7 augustus 2017 13:10 NxStage Medical stijgt op overnamenieuws.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bewegen maandag richting een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.Het sterke Amerikaanse banenrapport zette de Dow vrijdag op een recordniveau. Het rapport zou maandag tot eenzelfde resultaat kunnen inspireren, stelden marktvolgers. "Ik zou zeggen dat het banenrapport van vrijdag de Dow helpt, omdat de data solide waren", aldus marktanalist Connor Campbell van SpreadEx.Volgens marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets is de grote vraag vandaag of de dollar maandag omhoog of omlaag zal bewegen. Een reeks zwakke Amerikaanse macro-data zetten recent de Amerikaanse munt onder druk, waarna de greenback vrijdag herstelde in reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport. Aslam vraagt zich af of de dollar zijn bodem heeft bereikt, maar merkt tegelijkertijd op dat dat de dollar momenteel is overkocht.Op macro-economisch vlak staat maandag slechts het Amerikaans consumentenkrediet van juni geagendeerd. Minneapolis Fed-voorzitter Neel Kashkari spreekt maandag in South Dakota. De markt zal kijken of de 'dovish' Fed-bestuurder na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag nog steeds van mening is dat de inflatie eerst zal moeten aantrekken voordat de rente opnieuw verhoogd wordt.Olie noteerde maandag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 1,3 procent tot 48,95 dollar, terwijl een oktober-future Brent 1,2 procent goedkoper werd op 51,78 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1803. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1806 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1771 op de borden.BedrijfsnieuwsTyson Foods publiceert kwartaalcijfers voordat de markten open gaan. Er was voorbeurs nog geen handel in het aandeel.Het beleggingsvehikel van meesterbelegger Warren Buffett Berkshire Hathaway rapporteerde afgelopen weekeinde over het tweede kwartaal een fors lagere nettowinst.De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea steunen de defensie-fondsen. Boeing noteerde 0,8 procent hoger, Lockheed Martin won 0,1 procent en Raytheon steeg 0,2 procent.NxStage Medical noteerde voorbeurs 25,5 procent hoger, nadat het Duitse Fresenius Medical Care meldde het bedrijf over te nemen voor circa 2 miljard dollar.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 2.476,83 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 22.092,81 punten en technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent tot 6.351,56 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2017 07:10 ET (11:10 GMT)