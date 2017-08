Wall Street koerst hoger

Maandag 7 augustus 2017 21:55 De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hoger slot.(ABM FN-Dow Jones) De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,12 procent tot 2.479,83 punten, de Dow Jones index won 0,08 procent op 22.111,25 punten en de Nasdaq noteerde 0,46 procent hoger op 6.381,04 punten.De Dow Jones-index ligt daarmee op koers van zijn negende recordslot op rij.De aandelenmarkten zijn al het hele jaar aan het stijgen, maar analisten zeggen dat er weinig redenen zijn om de koersen nog veel verder op te stuwen, zoals als er geen belangrijke tegenvallers komen waardoor de indices in het rood komen te staan"We hebben een klimaat van lage inflatie, lage rente, en de bedrijfsresultaten zijn ongelooflijk goed geweest. Deze kunnen de markt op deze niveaus maar, maar tegelijk zijn niet alle sectoren tegelijk op stoom, en de roep om een correctie kan een self-fulfilling prophesy worden", zei analist Robert Pavlik van Boston Private Wealth."Ik ben voorzichtig. Ik hoef de markt niet na te jagen, en ik zie niets dat opwindend genoeg is om naar buiten te rennen en de cash uit te geven die in in mijn zak hebben zitten", zei hij. "Waarom zou je een pak kopen voor de volle prijs, als ik een sterk vermoeden heb dat het binnen de komende twee maanden in de uitverkoop gaat?"Sterke banengroeicijfers voor juli joegen de Dow vorige week naar een record.Economisch nieuws bleef maandag beperkt tot het consumentenkrediet in juni, dat terugviel na de sterke kredietgroei in mei.Olie noteerde maandag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 49,31 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 52,26 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1793. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1803 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1780 op de borden.De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei op de Filippijnen dat Noord-Korea moet stoppen met het afvuren van raketten als het gesprekken wil voeren met de Verenigde Staten. In het weekend ging China akkoord met harde nieuwe sancties tgen Noord-Korea.BedrijfsnieuwsTyson Foods won 5,6 procent na de vleesproducent een groter dan verwachte omzet boekte. Het bedrijf profiteerde van het barbecueseizoen en hogere prijzen voor rundvlees, varkenvlees en kip. Gemiddeld steeg de prijs met 4,2 procent, door grotere mondiale vraag naar proteine.Teva Pharmaceutical verloor 9 procent, nadat Morgan Stanley negatief werd over de maker van generieke geneesmiddelen na teleurstellende cijfers.Het beleggingsvehikel van meesterbelegger Warren Buffett, Berkshire Hathaway rapporteerde afgelopen weekeinde over het tweede kwartaal een fors lagere nettowinst. Het aandeel daalde 1,1 procent.De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea steunen de defensie-fondsen. Boeing noteerde 0,8 procent hoger, Lockheed Martin won 0,1 procent en Raytheon steeg 0,2 procent.NxStage Medical noteerde 28 procent hoger, nadat het Duitse Fresenius Medical Care meldde het bedrijf over te nemen voor circa 2 miljard dollar. Fresenius verloor 1,7 procent.Rockwell Collins won 6,5 procent op berichten dat United Technologies een overname overweegt van Rockwell, dat actief is in vliegtuigbouw en defensietechnologie.Tesla gaat obligaties uitgeven met een looptijd tot 2025. Het aandeel van de fabrikant van elektrische auto's verloor 0,4 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2017 15:55 ET (19:55 GMT)