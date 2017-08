Futures wijzen op vlakke start Wall Street

Dinsdag 8 augustus 2017 13:31 Avis lager terwijl recordregen aanhoudt.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet, na de recordstanden waarop de S&P 500 en Dow Jones index maandag sloten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,05 procent in het rood.Handelaren houden zich vast voor een nieuwe ronde van bedrijfsresultaten van namen zoals CVS Health en Dean Foods."Een top proberen te voorspellen in de Amerikaanse aandelenmarkten" is als "proberen centen weg te halen voor een stoomwals", zei analist Michael Hewson van CMC Markets in een notitie voor klanten."De positieve nagloed van het banenrapport van vrijdag bleef het sentiment stuwen, met de volatiliteit in de S&P500 op het laagste niveau in decennia, terwijl de zomerse luwte nog verder neerslaat", voegde hij daaraan toe.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een septemberfuture West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 49,51 dollar, terwijl een oktoberfuture Brent 0,1 procent duurder werd op 52,38 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1816. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1807 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen maandag stond er een stand van 1,1793 op de borden.Op economisch vlak werd bekend dat de stemming bij eigenaren van kleine Amerikaanse bedrijven in juli sterk is verbeterd, volgens cijfers die brancheorganisatie NFIB dinsdag publiceerde.BedrijfsnieuwsAvis Budget Group noteerde 8,7 procent lager in de elektronische handel voorbeurs, in aanloop naar wat een grote handelsdag lijkt te worden voor het aandeel, nadat het autoverhuurbedrijf maandag nabeurs kwartaalcijfers publiceerde die achterbleven bij de analistenverwachtingen.Marriott International lijkt ook aan te koersen op verlies, nadat de hoteleigenaar een beter dan verwachte winst rapporteerde, maar iets minder optimistisch was voor de winst in het derde kwartaal dan analisten hadden voorspeld. Het fonds zakte 1,7 procent.Televisienetwerk CBS zal waarschijnlijk ook actief verhandeld worden na de kwartaalcijfers van maandagavond, waarbij de omzet hoger was dan verwacht. Het aandeel won 0,6 procent in de handel voorbeurs.Andere bedrijven die dinsdag met kwartaalcijfers gaan komen voor de opening van Wall Street zijn de apothekenuitbater CVS, zuivelreus Dean Foods, farmaceut Valeant, pretparkexploitant SeaWorld en modeverkopers Michael Kors en Ralph Lauren.Dean Foods steeg 2 procent in de handel voorbeurs, Valeant ruim 7 procent. SeaWorld won 0,7 procent na een koersdaling van ruim 4 procent maandag.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,16 procent hoger op 2.480,88 punten, de Dow Jones index won 0,12 procent op 22.118,15 punten en boekte daarmee zijn negende recordslot op rij. De technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,51 procent hoger op 6.383,77 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)