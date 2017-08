Aantal vacatures in Amerika gestegen

Dinsdag 8 augustus 2017 16:32 6,2 miljoen open vacatures.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal vacatures in Amerika is in juni gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.In juni waren er in de Verenigde Staten 6,2 miljoen openstaande vacatures, tegen 5,70 miljoen in mei.In juni 2016 stonden er 5,54 miljoen vacatures open in Amerika.Afgelopen vrijdag bleek dat er in juli 209.000 banen bijkwamen in Amerika. De werkloosheid daalde van 4,4 naar 4,3 procent. Voor juni werd het aantal nieuwe banen bijgesteld van 222.000 naar 231.000 stuks.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 10:32 ET (14:32 GMT)