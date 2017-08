Olieprijs lager gesloten

Markt in afwachting uitkomst tweedaagse OPEC-bijeenkomst.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag lager gesloten, nadat eerdere winsten vervlogen.De olieprijs noteerde eerder op de dag licht hoger, na berichten dat Saoedi Arabië van plan is de export naar Azië volgende maand te verlagen.Saoedi Arabië, 's werelds grootste producent van ruwe olie, zal de export van olie naar Azië in september naar verwachting met 10 procent verlagen, om het wereldwijde overaanbod aan te pakken. "De Saoedi's blijven hun best doen om de markt te ondersteunen door de export te verminderen", zei commodity strateeg Ole Hansen van Saxo Bank.Saoedi Arabië kondigde vorige maand aan dat de export in augustus wordt beperkt tot 6,6 miljoen vaten per dag. De aankondiging kwam nadat OPEC, waar Saoedi Arabië het belangrijkste lid van is, er niet in slaagde om het wereldwijd overaanbod te reduceren, waardoor de olieprijs inmiddels al drie jaar onder druk staat."De olieminister van het koninkrijk heeft enkele maanden geleden duidelijk gemaakt dat het OPEC-zwaargewicht er alles aan zal doen om het wereldwijde aanbod naar beneden te brengen. Na de woorden volgt nu actie", zei oliemakelaar PVM Group."De aankondiging van vandaag is opmerkelijk aangezien de binnenlandse vraag in september afneemt, wat betekent dat er meer ruwe olie beschikbaar is voor de export als de productie onveranderd blijft", voegde PVM Group toe.OPEC en tien producenten buiten het kartel, waaronder Rusland, kwamen eind vorig jaar overeen de productie in te perken met 1,8 miljoen vaten onder de piek van oktober 2016. De reactie op de oliemarkt was lauw, onder meer door de stijgende productie in de Verenigde Staten en een slechte naleving van de afspraak door sommige deelnemers.Vandaag vond de tweede dag van een tweedaagse OPEC-bijeenkomst plaats in Abu Dhabi, waar de kartelleden spreken over de naleving van de overeenkomst. "De kwestie is de laatste tijd met name een probleem voor Irak", aldus Hansen van Saxo."De realiteit is dat OPEC op geen enkele wijze de productiebeperking kan handhaven", zei analist Gao Jian van SCI International. "Dat is al jarenlang het probleem van het kartel", voegde hij toe.Daarnaast staat Libië hoog op de agenda. Vooralsnog is het land vrijgesteld van het productieverlagingsakkoord. De roep dat het Noord-Afrikaanse land ook de productie moet beteugelen wordt steeds luider. Nigeria, een ander OPEC-lid dat tevens was vrijgesteld van het akkoord, is recent beginnen met het inperken van de productie.De septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,5 procent lager, ofwel 0,22 dollar, op 49,17 dollar.