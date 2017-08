Wall Street lager gesloten

Dinsdag 8 augustus 2017 22:20 Volatiliteit S&P 500 op laagste niveau in decennia.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 2.474,92 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 22.085,34 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 6.370,46 punten."De positieve nasleep van het Amerikaans banenrapport van afgelopen vrijdag ondersteunt nog steeds het sentiment, terwijl de volatiliteit op de S&P 500 op zijn laagste niveau in decennia noteert", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in juli is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 103,6 in juni, naar 105,2 in juli. Met een stijging van 7 van de 10 deelindexen werd het toegenomen vertrouwen breed gedragen.Tevens werd bekend dat het aantal vacatures in Amerika in juni is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. In juni waren er in de Verenigde Staten 6,2 miljoen openstaande vacatures, tegen 5,70 miljoen in mei.De septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,5 procent lager, ofwel 0,22 dollar, op 49,17 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1751. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1809 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1795 op de borden.Op macro-economisch vlak staan woensdag een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de arbeidskosten in het tweede kwartaal en de grootshandelsvoorraden van juni. Tot slot publiceert de Amerikaanse Energy Information Administration zijn wekelijkse olievoorradenrapport.BedrijfsnieuwsAvis Budget noteerde dinsdag ruim 9,5 procent lager, nadat het autoverhuurbedrijf maandag laat teleurstellende kwartaalresultaten publiceerde.Marriot International verloor circa 2,3 procent. Hoewel de hotelketen beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde, kwam de winstverwachting van het concern voor het huidige kwartaal onder de verwachting van analisten uit.CBS steeg ruim 1,5 procent, nadat het mediaconcern maandag laat een beter dan verwachte omzet bekendmaakte.Modehuis Michael Kors steeg ruim 22,0 procent, na beter dan verwachte resultaten.Farmaceut Valeant Pharmaceuticals International steeg circa 2,0 procent, na sterke kwartaalresultaten.Teleurstellende resultaten waren er van Dean Foods en SeaWorld Entertainment de zuivelgigant en de themapark operator noteerden achtereenvolgens ruim 20,5 procent en circa 5,7 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 08, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)