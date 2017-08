Office Depot boekt lager operationeel resultaat

Woensdag 9 augustus 2017 13:42 Ook omzet omlaag.(ABM FN-Dow Jones) Office Depot heeft in het tweede kwartaal van 2017 een lager operationeel resultaat geboekt op een lagere omzet. Dit maakte de retailer in kantoorartikelen woensdag voorbeurs bekend.CEO Gerry Smith meldde dat het bedrijf op koers ligt om de doelstellingen voor het hele boekjaar te realiseren.Office Depot boekte in het tweede kwartaal een operationeel resultaat van 46 miljoen dollar, tegen 271 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 24 miljoen dollar, tegenover 210 miljoen dollar een jaar eerder.De aangepaste winst bedroeg 0,06 dollar per aandeel. De omzet daalde van 2,6 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016 naar 2,4 miljard dollar het afgelopen kwartaal.Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,08 dollar per aandeel op een omzet van 2,4 miljard dollar.OutlookHet concern voorziet dat de omzet in 2017 lager zal zijn dan vorig jaar, onder andere vanwege de sluiting van winkels. De aangepaste operationele winst zal waarschijnlijk 500 miljoen dollar bedragen.Office Depot zal naar verwachting in 2017 voor 150 miljoen dollar investeren. De vrije kasstroom uit doorlopende activiteiten zal naar verwachting 300 miljoen dollar bedragen.