Wall Street richting lagere opening

Woensdag 9 augustus 2017 15:08 Geopolitieke zorgen en kwartaalcijfers drukken sentiment.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street beweegt woensdag richting een lagere opening. Rond de klok van drie uur noteerden de futures op de S&P 500 0,4 procent in de min en die de Nasdaq index zelfs 0,7 procent lager, terwijl de openingsindicatie voor de Dow Jones index op een verlies van 0,2 procent duidde.Volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda is er sprake van "aanzienlijke risico aversie in de financiële markten", door de escalerende spanningen tussen Noord-Korea en Amerika, met dreigementen over en weer tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.Op macro-economisch vlak was er voorbeurs aandacht voor de arbeidskosten in de Verenigde Staten. Die stegen in het tweede kwartaal minder hard, terwijl de productiviteit juist iets sterker steeg dan de markt had voorzien. Volgens Erlam zijn de cijfers interessant voor de markt, omdat ze wat zeggen over de loon- en inflatieontwikkeling.Later vandaag verschijnen nog de groothandelsvoorraden over juni en zal de voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans in gesprek gaan met journalisten.Olie werd duurder voorafgaand aan het Amerikaanse olievoorradenrapport, hoewel het voor WTI en Brent moeilijk lijkt hun respectievelijke weerstandsniveaus van 50,00 en 53,00 dollar te slechten, aldus marktanalist Erlam. Hij verwacht dat het voorradenrapport van de Energy Information Administration wel eens de aanjager kan zijn vandaag, zeker wanneer de data overeen komen met die van API van dinsdagavond laat. Uit de cijfers van de brancheorganisatie bleek een daling van 7,8 miljoen vaten. Een september-future West Texas Intermediate steeg kort voor de openingsbel in New York 0,7 procent tot 49,53 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,8 procent hoger bewoog op 52,54 dollar.De euro/dollar noteerde halverwege de middag op 1,1744. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1755 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1752 op de borden.BedrijfsnieuwsDisney kan op aandacht rekenen, nadat het entertainmentbedrijf dinsdag na het slot van Wall Street met kwartaalcijfers kwam. In de afgelopen periode daalde het operationeel resultaat en de nettowinst, en nam ook de omzet af. Verder meldde Disney een streamingovereenkomst met Netflix op te zullen zeggen, omdat het zelf een streamingdienst gaat opzetten. Mede hierom werd het belang in BAMTech uitgebreid. Het aandeel Disney noteerde in de elektronische handel vanmiddag circa 5 procent lager, terwijl Netflix ongeveer 4 procent liet gaan.Andere aandelen die woensdag mogelijk bewegen zijn die van online reisbureaus Priceline en TripAdvisor. Beide ondernemingen kwamen dinsdag nabeurs met tegenvallende kwartaalcijfers en leverden woensdag voorbeurs zo'n 7 procent in.Woensdagmiddag openden onder andere leverancier van kantoorartikelen Office Depot, farmaceut Mylan en fastfoodketen Wendy's de boeken.Office Depot behaalde lagere resultaten in het afgelopen kwartaal die bovendien onder de verwachting uitkwamen. De identieke winkelverkopen, voor de markt een belangrijke indicator, daalden met 6 procent op jaarbasis en de leverancier van kantoorartikelen zei nog steeds te rekenen op een lagere omzet dit jaar ten opzichte van 2016, onder meer vanwege het sluiten van een aantal winkels. Het aandeel leverde voorbeurs zo'n 15 procent in vanmiddag.Mylan stond ook onder druk in de handel voorbeurs en leverde bijna 7 procent in. De farmaceut boekte een hogere omzet en winst, hoewel die onder de marktverwachting lagen. Verder daalde de brutomarge op jaarbasis en werd de winstverwachting neerwaarts bijgesteld en ruim onder de consensus. Verder meldde het concern een aantal medicijnlanceringen uit te zullen stellen tot volgend boekjaar, gezien de onzekerheid rondom de regelgeving binnen de Amerikaanse gezondheidszorg.Wendy's kwam vanmiddag met sterke kwartaalresultaten. In de verslagperiode bleek de identieke omzet voor het achttiende kwartaal op rij gestegen, ditmaal met 3,2 procent. Verder kwam de winst boven verwachting uit. Het aandeel steeg in de elektronische handel voorbeurs bijna 3 procent.American Airlines leverde voorbeurs circa een procent in, na het vrijgeven van tegenvallende vervoercijfers over juli. Hoewel het passagiersvervoer licht steeg, daalde de bezettingsgraad.SlotstandenDe S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 2.474,92 punten. De Dow Jones index eindigde eveneens 0,2 procent in het rood op 22.085,34 punten en ook technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6.370,46 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 09:08 ET (13:08 GMT)