Mylan verlaagt outlook

Woensdag 9 augustus 2017 15:12 Winst per aandeel stelt teleur.(ABM FN-Dow Jones) Mylan heeft woensdag de winstverwachting neerwaarts bijgesteld, hoewel de farmaceut een hogere nettowinst en omzet rapporteerde over het afgelopen kwartaal. Dit bleek tijdens de publicatie van de kwartaalresultaten van de farmaceut."Gezien de huidige uitdagingen [rond het Amerikaans zorgstelsel] en de onzekere Amerikaanse regelgeving hebben we ervoor gekozen alle grote Amerikaanse lanceringen in 2017 uit te stellen tot 2018", zei CEO Heather Bresch.Mylan boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 297,0 miljoen dollar, in vergelijking tot 168,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,10 dollar per aandeel.De omzet steeg van 2,6 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016 naar krap 3,0 miljard dollar in het tweede kwartaal dit jaar.Vooraf door FactSet Research geraadpleegde economen rekenden evenwel op een winst per aandeel van 1,16 dollar en een omzet van ruim 3,0 miljard dollar.OutlookVoor 2017 voorziet Mylan een omzet variërend van 11,5 miljard tot 12,5 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,30 tot 4,70 dollar per aandeel. Dit is ruim onder de marktconsensus van 5,13 dollar.Eerder dit jaar gaf Mylan nog aan te rekenen op een omzet van tussen de 12,25 miljard en 13,75 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 5,15 tot 5,55 dollar.Daarnaast stelde de farmaceut zijn winstverwachting voor 2018 neerwaarts bij. Mylan voorziet voor 2018 een aangepaste winst per aandeel van ten minste 5,40 dollar per aandeel, terwijl het concern eerder nog rekende op een aangepaste winst per aandeel van 6,00 dollar per aandeel.Het aandeel Mylan noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 6,0 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 09:12 ET (13:12 GMT)