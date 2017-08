SBM Offshore uitblinker op risicomijdend Damrak

Woensdag 9 augustus 2017 18:11 Beleggers minder blij met mogelijke nieuwe overnamehonger Altice.(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag lager gesloten. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,8 procent in het rood op 528,21 punten en voor de AMX en AScX restten verliezen van 0,9 procent.Net als elders werd het sentiment op het Damrak beheerst door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, door de dreigende taal over en weer tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un."Toen Trump naar buiten kwam met de woorden 'fire and fury' richting Noord-Korea, zorgde dit direct voor een ommekeer van het sentiment", aldus beleggingsspecialist Tycho Schaaf van onlinebroker Lynx. Hij wees in het bijzonder op de sprong in volatiliteit, "die vanaf de 9,5 punten wist op te veren tot 11 punten." Woensdag stond de VIX-index rond de 12 punten.Schaaf is wel enigszins verbaasd door de toegenomen onzekerheid onder beleggers, want "een escalatie van de situatie met Noord-Korea lijkt al langer in het verschiet te liggen."De dollar sterkte aan als 'veilige haven'. De euro/dollar verhandelde rond het slot in Europa op 1,1736, tegenover 1,1755 woensdagochtend vroeg. Volgens valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO is de euro ten opzichte van de dollar te ver doorgeschoten en is de rek er inmiddels aan de bovenkant uit.Opvallend was verder de koersbeweging van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank, die ook als veilige belegging wordt beschouwd. Voor elke euro kregen beleggers vanmiddag 1,1333 frank. Dat was begin deze week nog circa 1,15 frank.De olieprijs had rond het sluiten van de beurzen in Europa een deel van de winst ingeleverd. Uit het wekelijkse voorradenrapport van de Energy Information Administration bleek een daling van de Amerikaanse olievoorraden met ruim 6 miljoen vaten, maar daar stond wel een stijging van de benzinevoorraden met ruim 3 miljoen vaten tegenover. Een vat West Texas Intermediate met levering in september noteerde rond het slot in Europa ongeveer een half procent hoger op 49,35 dollar, terwijl de oktober-future Brent ook 0,5 procent steeg op 52,41 dollar.Verder bleek woensdag op macro-economisch vlak dat de inflatie in China in juli iets is afgezwakt ten opzichte van de maand ervoor, tot 1,4 procent, terwijl de producentenprijzen in een stabiel tempo van 5,5 procent opliepen in dezelfde maand. Vanuit Amerika verschenen de groothandelsvoorraden, die in juni iets sterker stegen dan verwacht, met 0,7 procent. Er was een stijging van 0,6 procent voorzien.Stijgers en dalersIn de AEX sloten de meeste fondsen in het rood. Sterkste verliezer was Altice, dat 5,2 procent verloor vanwege de berichten dat het Franse telecomconcern met een notering in Amsterdam overweegt om met zijn Amerikaanse dochter Altice USA een bod uit te brengen op het Amerikaanse Charter Communications. Hier zou volgens CNBC evenwel een flink prijskaartje aan hangen, van mogelijk 500,00 dollar per aandeel, wat betekent dat Altice flink wat vers kapitaal op moet halen om een dergelijk bod op tafel te kunnen leggen.In de Amsterdamse hoofdindex was SBM Offshore woensdag de duidelijke uitblinker. Het aandeel steeg 2,5 procent na het verschijnen van cijfers over de eerste helft van het jaar. In de periode steeg het bedrijfsresultaat, terwijl de omzet afnam op jaarbasis. De outlook voor de onderliggende EBITDA werd opwaarts bijgesteld en die voor de omzet werd gehandhaafd. "Sterke resultaten", concludeerden analisten van Morgan Stanley, hoewel de bijstelling van de outlook wat bescheiden was. Het gebrek aan negatieve verrassingen was geruststellend, aldus de Amerikaanse zakenbank. Ook KBC Securities was te spreken over de halfjaarcijfers.ABN AMRO boekte in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht, dankzij het herstel van de Nederlandse economie en de hogere huizenprijzen, waardoor klanten betalingsachterstanden inliepen en voorzieningen vrijvielen. Analist Albert Ploegh van ING was te spreken over de resultaten en analisten van Deutsche Bank verwachtten een positievere winstontwikkeling dan de markt momenteel voorziet. Het aandeel steeg 0,4 procent. Sectorgenoot ING Groep leverde 1,4 procent in.Waar SBM Offshore en ABN AMRO hoger koersten, stond Ahold Delhaize na het openen van de boeken onder druk, met een koersval van 3,2 procent. Hoewel de omzet van het Nederlands-Belgische supermarktconcern steeg in het tweede kwartaal, kwam de nettowinst onder verwachting uit. KBC Securities en S&P Equity Research verlaagden hun koersdoelen in reactie maar behielden wel hun koopaanbeveling. In het algemeen was de markt toch wel te spreken over de cijfers, waaronder de autonome omzetgroei in Amerika.Aegon, dat donderdag met tweede kwartaalcijfers komt, verloor 1,6 procent en Royal Dutch Shell steeg 0,1 procent. De Brits-Nederlandse energiereus kan donderdag mogelijk in beweging komen, wanneer het aandeel ex-dividend noteert.In de Midkap hadden de verliezers ook de overhand. Refresco Group was een uitzondering en steeg 2,4 procent. Société Générale zette het aandeel op de kooplijst en stelde het koersdoel opwaarts bij van 18,20 naar 19,70 euro. De recent aangekondigde overname van de bottle-activiteiten van het Noord-Amerikaanse Cott zijn strategisch goed te begrijpen, concludeerden de analisten, die ook verwachten dat de acquisitie zal bijdragen aan de winstontwikkeling van Refresco. De Rotterdamse bottelaar komt donderdag voorbeurs met tweede kwartaalcijfers.Corbion daalde 1,9 procent. Zoals verwacht door de markt stond de winst in de eerste zes maanden van het jaar onder druk, terwijl de omzetontwikkeling net aan voldeed aan de verwachtingen van analisten. Volgens ING was de margedaling, veroorzaakt door hogere suikerprijzen, een negatieve verrassing.IMCD kreeg een koersdoelverhoging van 53,00 naar 58,00 euro bij Berenberg, dat zijn koopadvies behield. De aanpassing volgde op de recente overname van L.V. Lomas in Canada en de exclusieve distributiesamenwerking met Givaudan, die de "aantrekkelijkheid" van de groothandelaar in chemieproducten en voedingsingrediënten bevestigen. Het aandeel daalde 1,1 pocent.Sterkste daler in de AMX was OCI, dat 3,7 procent aan beurswaarde zag verdampen.Ook onder de kleinere fondsen was het beeld weinig positief, met veel rode koersborden. Sif Holding lukte het in het groen te komen, met een stijging van het aandeel met 1,9 procent en Kendrion hield het bij een fractionele stijging ten opzichte van het slot dinsdag. Brunel International eindigde onderdaan na een koersval van 3,6 procent.Opvallende koersbewegingen waren er verder voor Esperite, dat 7,7 procent won en Lavide Holding, dat een verlies van 10 procent liet optekenen.Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Europa stond ook Wall Street onder druk. De S&P 500 index daalde 0,3 procent, net de Dow Jones index. De Nasdaq leverde 0,5 procent in.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 12:11 ET (16:11 GMT)