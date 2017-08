Wall Street sluit lager

Woensdag 9 augustus 2017 22:22 Spanningen omtrent Noord-Korea drukken sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten door toenemende geopolitieke spanningen rondom Noord-Korea. De S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2.474,02 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent verloor op 22.048,70 punten en de Nasdaq 0,3 procent in het rood eindigde op 6.352,33 punten.Over de hele wereld gingen aandelenkoersen omlaag in reactie op toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Eerder legden de financiële markten nieuws over Noord-Korea grotendeels naast zich neer, maar dit was nu niet het geval nadat de Amerikaanse president Donald Trump in sterke bewoordingen de Noord-Koreanen waarschuwde op te houden met het uiten van dreigementen."Ik denk dat we nu op een ander niveau zijn beland in vergelijking met de eerdere bewoordingen van de laatste decennia", zei hoofdeconoom Philip Saw van Investec.Olie noteerde in het groen. Uit het wekelijkse olierapport bleek dat de olievoorraden zijn gedaald, maar daar stond een stijging tegenover van de voorraden benzine. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,8 procent tot 49,53 dollar, terwijl een oktober-future Brent 1,1 procent duurder werd op 52,67 dollar.De euro noteerde tegen de dollar op 1,1755. Rond de opening in New York stond de wisselkoers op 1,1712 en bij het slot een dag eerder op 1,1750.Vanwege de opgelopen geopolitieke spanningen nam de vraag naar goud toe. Het edelmetaal staat bekend als een veilige haven. De prijs voor een troy ounce sloot 1,3 procent hoger op 1.279,30 dollar.Een half uur nadat de markten openden werd bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn gestegen in juni. Eerder bleek uit een andere publicatie dat de arbeidskosten in Amerika in het tweede kwartaal minder hard zijn toegenomen dan verwacht. De arbeidsproductiviteit steeg.BedrijfsnieuwsOffice Depot behaalde lagere resultaten in het afgelopen kwartaal die bovendien onder de verwachting uitkwamen. De identieke winkelverkopen, voor de markt een belangrijke indicator, daalden met 6 procent op jaarbasis en de leverancier van kantoorartikelen zei nog steeds te rekenen op een lagere omzet dit jaar ten opzichte van 2016, onder meer vanwege het sluiten van een aantal winkels. Het aandeel leverde maar liefst ruim 25 procent.Walt Disney verloor 3,9 procent, nadat het mediabedrijf dinsdag nabeurs resultaten rapporteerde. De resultaten waren licht lager. Disney meldde tevens zijn videostreaming overeenkomst met Netflix in 2019 te beëindigen, omdat de entertainmentgigant zelf een streamingdienst gaat lanceren. Het aandeel Netflix verloor 3 procent.TripAdvisor, een website voor reizigers, verlaagde zijn outlook voor 2017. De koers won evenwel 2,5 procent.Hamburgerketen Wendy's maakte voorbeurs resultaten bekend die goed werden ontvangen. In de verslagperiode bleek de identieke omzet voor het achttiende kwartaal op rij gestegen, ditmaal met 3,2 procent. Verder kwam de winst boven verwachting uit. Het aandeel steeg 3,9 procent.Altice en zijn Amerikaanse dochter Altice USA overwegen een bod uit te brengen op Charter Communications. Dit meldde CNBC woensdag op basis van bronnen. Een eventuele overname van het Amerikaanse Charter door Altice onderstreept opnieuw de duidelijke ambitie van topman Patrick Drahi om verder uit te breiden in Amerika, waar het onlangs naar de beurs ging met Altice USA. De koers van Altice USA steeg 0,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 16:22 ET (20:22 GMT)