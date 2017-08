Positieve testresultaten voor medicijn Galapagos

Woensdag 9 augustus 2017 22:32 Betreft autotaxineremmer GLPG1690.(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft positieve resultaten verkregen uit een onderzoek voor autotaxineremmer GLPG1690 in patiënten met idiopathische longfibrose. Dit maakte het biotechconcern woensdag na het slot van de aandelenmarkten in New York bekend.Uit de Fase 2a studie naar het kandidaatsmedicijn GLPG1690 bleek dat de longfunctie van patiënten stabiliseerde gedurende de behandelingsperiode, terwijl bij een placebo groep een afname te zien was. Behalve de lichte verbetering van de longfunctie bevestigden CT-scans de stabilisatie in de groep patiënten die GLPG1690 kregen toegediend. Patiënten die een placebo kregen zagen de ziekte daarentegen verergeren.Het middel werd volgens Galapagos over het algemeen goed verdragen.Het biotechbedrijf heeft de intentie om met GLPG1690 snel een late fase klinische studie te starten en heeft hierover gesprekken gevoerd met regelgevende instanties.Op de Nasdaq sloot het aandeel Galapagos 1,0 procent lager. Eerder werd in Amsterdam en Brussel een koersverlies van 1,9 procent geleden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2017 16:32 ET (20:32 GMT)