Glencore buigt verlies om in winst

Donderdag 10 augustus 2017 09:22 Betere grondstofprijzen steunen groeimomentum.(ABM FN-Dow Jones) Glencore heeft in de eerste helft van 2017 een verlies weten om te buigen in een nettowinst op een hogere omzet. Dit meldde het Zwitserse grondstoffen- en mijnbouwconcern donderdag voorbeurs.CEO Ivan Glasenberg sprak van sterke prestaties het afgelopen halfjaar, terwijl sprake was van het "beste wereldwijde economische groeimomentum sinds jaren, waarbij sterke winstmarges werden gerealiseerd door aanzienlijk betere grondstofprijzen en gunstige kostenstructuren", aldus de CEO.Glencore boekte in de eerste zes maanden van 2017 een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 6,7 miljard dollar, tegen 4,0 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 2,45 miljard dollar, tegenover een verlies van 369 miljoen dollar een jaar eerder.De omzet steeg van 69,4 miljard dollar in de eerste helft van 2016 naar 100,3 miljard dollar het afgelopen halfjaar.OutlookHet grondstoffen- en mijnbouwconcern voorziet voor het hele boekjaar een vrije kasstroom van 7,1 miljard dollar, tegen actuele spotprijzen, en een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 15 miljard dollar.Het aandeel Glencore sloot woensdag 2,1 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 10, 2017 03:22 ET (07:22 GMT)