Verlies JC Penney hoger

Vrijdag 11 augustus 2017 14:10 Omzet van Amerikaans warenhuisconcern gestegen.(ABM FN-Dow Jones) J.C. Penney Company heeft in het tweede kwartaal van 2017 op jaarbasis het verlies zien toenemen als gevolg van hogere operationele kosten, onder meer voor onroerend goed en hogere belastingen. Dit maakte de Amerikaanse warenhuis- en internetretailer vrijdag voorbeurs bekend over het afgelopen kwartaal.Het nettoverlies nam in het op 29 juli geëindigde kwartaal toe van 56 miljoen dollar vorig jaar naar 62 miljoen dollar in het afgelopen afgelopen kwartaal, of van 0,18 naar 0,20 dollar per aandeel.Ondanks het gestegen verlies zei CEO Marvin Ellison "tevreden te zijn over de omzetstijging van 1,5 procent en het bemoedigend te vinden dat de prestaties bij de kledingverkopen zijn verbeterd, ondanks dat de brede retailomgeving uitdagend blijft".Het operationeel resultaat kwam uit op 53 miljoen dollar positief, waar een jaar geleden nog een plus van 76 miljoen dollar kon worden gerealiseerd. Met name kosten voor onroerend goed en lagere rentebaten drukten op het resultaat.De kwartaalomzet steeg met 1,5 procent op jaarbasis naar 2,96 miljard dollar. De vergelijkbare winkelverkopen liepen met 1,3 procent terug.OutlookHet concern uit Texas herhaalde de eerder bij de rapportages van de jaarcijfers en de resultaten over het eerste kwartaal afgegeven outlook. J.C. Penney verwacht in 2017 een omzet op basis van het gelijke aantal winkels te realiseren die tussen 1 procent lager en 1 procent hoger uitkomt dan in het afgelopen jaar. De aangepaste winst per aandeel komt naar verwachting uit tussen de 0,40 en 0,65 dollar per aandeel.Het aandeel J.C. Penney noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs bijna 16 procent lager op 3,97 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 08:10 ET (12:10 GMT)