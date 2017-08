Wall Street beweegt richting hoger slot

Vrijdag 11 augustus 2017 21:43 Zwakke inflatiedata doen kans op renteverhoging slinken.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bewegen vrijdag richting een hoger slot. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.441,47 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 21.860,12 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,6 procent hoger op 6.254,29 punten.Naast de aanhoudende zorgen over de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten richtte de markt zijn aandacht op het Amerikaans inflatierapport van juli. Uit de data bleek dat de consumentenprijzen in juli licht zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De markt sprak van zwakke data, waardoor een renteverhoging door de Federal Reserve weer verder is geslonken.Zowel de consumentenprijzen als de kerninflatie stegen in juli met 0,1 procent, waar 0,2 procent was voorzien op maandbasis. De inflatie en kerninflatie van 1,7 procent op jaarbasis bleven bovendien onder de doelstelling van 2,0 procent van de Amerikaanse centrale bank. "De Fed zal hier niet blij van worden", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets.De euro/dollar noteerde op 1,1828. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1786 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1772 op de borden.De september-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,23 dollar hoger, ofwel 0,5 procent, op 48,82 dollar.Maandag staan er in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd.BedrijfsnieuwsSnap noteerde 13,1 procent lager, nadat het moederbedrijf van de populaire fotoapplicatie Snapchat donderdag laat teleurstellende kwartaalresultaten rapporteerde. Het concern meldde tevens dat de gemiddelde prijs voor een advertentie op site in het tweede kwartaal is gedaald.Nvidia verloor 6,2 procent, hoewel de chipproducent donderdag laat positieve kwartaalcijfers presenteerde. Marktvolgers zijn van mening dat de verwachtingen voor de sector te hoog waren. Het aandeel is de afgelopen 12 maanden in prijs meer dan verdubbeld.Nordstrom verloor 0,2 procent, nadat de retailer donderdag laat een beter dan verwachte winst en omzet rapporteerde.J.C. Penney daalde 18,0 procent, nadat de retailer vrijdag voorbeurs teleurstellende kwartaalcijfers publiceerde. In het tweede kwartaal nam het verlies verder toe en ook de vergelijkbare winkelomzet kromp. De outlook werd wel gehandhaafd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 15:43 ET (19:43 GMT)