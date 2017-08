RWE boekt hogere nettowinst

Maandag 14 augustus 2017 07:55 Omzet licht lager.(ABM FN-Dow Jones) RWE heeft in de eerste zes maanden van 2017 een hogere winst geboekt op een licht lagere omzet en herhaalde zijn outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek maandag tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers van het Duitse nutsbedrijf.CEO Rolf Martin Schmitz meldde dat de herstructurering van het concern tot dusver goed verloopt. "Niet alleen met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten, maar ook door de positieve ontwikkelingen in verband met kernenergie", voegde Schmitz toe. "In de eerste helft van het jaar werd aan alle vereisten voldaan voor de reorganisatie van de verantwoordelijkheid bij de verwijdering van nucleaire afvalstoffen", aldus de bestuurder.RWE droeg begin juli 6,8 miljard euro bij aan het nieuwe kernenergiefonds, waarmee het bedrijf is vrijgesteld van de financiële verantwoordelijkheid voor de tussentijdse en definitieve opslag van radioactieve afvalstoffen.RWE boekte in de eerste zes maanden van 2017 een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 3,2 miljard euro, in vergelijking tot 3,0 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 2,7 miljard euro, tegenover 457 miljoen euro een jaar eerder.De aangepaste nettowinst bedroeg 809 miljoen euro, versus 598 miljoen euro vorig jaar.De omzet daalde 23,9 miljard euro in de eerste helft van 2016 naar 23,3 miljard euro het afgelopen halfjaar.OutlookRWE herhaalde maandag de outlook voor het hele boekjaar en voorziet een aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) variërend van 5,4 miljard tot 5,7 miljard euro en een aangepaste nettowinst van 1,0 miljard tot 1,3 miljard euro.Het aangepast bedrijfsresultaat en de nettowinst zullen naar verwachting aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte uitkomen, aldus het concern.Verder was RWE positiever over de ontwikkelingen dit jaar bij de tak European Power, want waar eerder werd gerekend op een resultaat dat in 2017 aanzienlijk onder dat in 2016 uit zou komen, gaat men nu uit van een resultaat dat daar juist aanzienlijk boven uit komt.