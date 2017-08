Wall Street richting hogere opening

Maandag 14 augustus 2017 13:06 Opluchting na rustig weekend op geopolitiek vlak.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures bewogen maandag richting een hogere opening. De openingsindicatie van de S&P 500 lag rond lunchtijd op een stijging van xx procent."Het is een bijna griezelig rustige start van de week", volgens marktstrateeg Kathleen Brooks van City Index.Volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda is het sentiment wat positiever omdat het conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea vooralsnog niet is geëscaleerd. "Het blijft echter een dreiging in de komende dagen en wat er maandag vooral zien is opluchting dat de situatie tijdens het weekend niet is verslechterd."Nu de situatie rondom Amerika en Noord-Korea wat lijkt afgezwakt, zijn de zogenoemde veilige beleggingen wat minder in trek. De goudprijs werd ruim een half procent goedkoper. Verder zakte de volatiliteitsindex weer richting de 13 punten, tegen 16 punten voor het weekend.Op macro-economisch vlak is het maandag rustig in de Verenigde Staten. Later in de week kunnen beleggers aan de slag met de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die gelden als belangrijke indicator voor de staat van de economie, en de notulen van de julivergadering van de Federal Reserve. Na de zwakke inflatiecijfers van voor het weekend schat de markt de kans dat de rente in december wordt verhoogd in op 38 procent, van 47 procent voor het verschijnen van de data.De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,1805. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1825 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1822 op de borden.Olie noteerde maandag in het rood. Een september-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 48,62 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,6 procent lager bewoog op 51,81 dollar.BedrijfsnieuwsSysco komt vanmiddag met kwartaalcijfers. Later in de week openen retailers als Wal-Mart, Target, Staples en Home Depot de boeken. Cijfers van sectorgenoten als Macy's en J.C. Penney vielen vorige week tegen.Tesla steeg in de elektronische handel voorbeurs 1,7 procent. Dit weekend werd bekend dat de fabrikant van elektrische auto's met de uitgifte van obligaties 1,8 miljard dollar op wil halen. Eerder werd gemikt op een bedrag van 1,5 miljard dollar. Tesla wil de opbrengst, zoals eerder al aangegeven, gebruiken om zijn financiële positie te versterken met het oog op het snel opschalen van de productie van het nieuwe Model 3. Volgend jaar moeten er 500.000 van deze nieuwe auto's worden afgeleverd.SlotstandenDe Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.441,33 punten, de Dow Jones index won ook 0,1 procent op 21.858,05 punten en de Nasdaq steeg zelfs 0,6 procent op 6.256,56 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 14, 2017 07:06 ET (11:06 GMT)