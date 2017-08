AEX start nieuwe week in het groen

Maandag 14 augustus 2017 18:03 Geopolitieke spanningen tussen Amerika en Noord-Korea wat afgenomen.(ABM FN-Dow Jones) De AEX is de nieuwe week met winst begonnen. De Amsterdamse hoofdgraadmeter sloot maandag 0,8 procent hoger op 521,10 punten."Een levenloze markt", zo stelde marktcommentator David Buik van Panmure Gordon, wijzend op onder meer de lage volumes. Waar beleggers ook mee bezig zijn, aldus Buik, het is in ieder geval niet de aandelenmarkten, wat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ook zeggen.De spanningen rond het conflict tussen Amerika en Noord-Korea zwakten maandag af. Tijdens het weekend benadrukte het Pentagon dat hoewel men een militair plan voor Noord-Korea klaar heeft liggen, gestreefd wordt naar een diplomatieke oplossing.Op macro-economisch vlak werd vanochtend vroeg bekend dat de Japanse economie in het tweede kwartaal met 4 procent is gegroeid op jaarbasis en met 1,0 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Die groei was niet alleen beter dan verwacht, maar ook ruim boven de groeipercentages in het eerste kwartaal. "Dit maakt Japan tot de snelst groeiende economie in de G7 en wakkert de speculatie over een exit strategie voor de verruimingsmaatregelen van de Bank of Japan weer aan", zo stelden economen van ING.Chinese macro-economische cijfers vielen maandag juist wat tegen. Zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen zwakten wat af in juli ten opzichte van de maand ervoor. De productie steeg met 6,4 procent, na een toename van 7,6 procent in juni, terwijl de detailhandelsverkopen in juli met 10,4 procent toenamen, na een stijging van 11 procent in de maand ervoor. "Op alle vlakken is enige mate van afkoeling zichtbaar", concludeerde beleggingsspecialist Tycho Schaaf van onlinebroker Lynx.Vanuit de eurozone waren er vanochtend ook cijfers over de industriële productie in de maand juni. De productie daalde sterker dan verwacht, met 0,6 procent op maandbasis. Er was gerekend op een afname van 0,4 procent ten opzichte van mei. Ook de productie op jaarbasis kwam met een stijging van 2,6 procent onder de verwachting uit.De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1778. Maandagochtend vroeg noteerde de Europese munt nog rond de 1,1817 dollar. De Japanse yen zwakte maandag als zogenoemde veilige haven wat af, met een dollar die een half procent steeg ten opzichte van de Japanse munt. Ook de goudprijs werd circa een half procent goedkoper.De olieprijs daalde. De september-future op een vat West Texas Intermediate verloor 0,4 procent op 48,61 dollar en Brent met levering oktober verhandelde zelfs 0,8 procent lager op 51,74 dollar.Stijgers en dalersQua bedrijfsnieuws was het vanochtend redelijk rustig. Later deze week volgen cijferrapportages van onder meer TKH Group, Boskalis, NN Group en VopakIn de AEX noteerden vrijwel alle aandelen maandag in het groen. Galapagos zette de opmars van afgelopen week voort. Nadat het aandeel op weekbasis al ruim 10 procent won, met name dankzij positieve onderzoeksresultaten met een potentiële behandeling tegen longfibrose, kwam daar maandag nog eens 3,5 procent bij.Een andere koploper was vandaag Unibail-Rodamco, dat eveneens 3,5 procent steeg. Het vastgoedfonds kondigde het voornemen van een aandeleninkoopprogramma aan met een totale omvang van maximaal 750 miljoen euro. Het inkoopprogramma loopt naar verwachting tot 10 oktober 2017 en zal geen invloed hebben op de huidige loan-to-value ratio van circa 40 procent, aldus het Frans-Nederlandse concern.Ook DSM maakte een aandeleninkoop bekend. Het programma van circa 100 miljoen euro is bedoeld voor personeelsopties en dividenduitkering. Het aandeel steeg maandag 1,1 procent.Aegon won een half procent. ING verhoogde het koersdoel licht in navolging van de cijfers vorige week, van 5,10 naar 5,30 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Albert Ploegh stelde in een rapport dat de verzekeraar met zijn kapitaalversterking veel zorgen in de markt heeft weggenomen. Ook sectorgenoot NN Group won maandag en steeg 1,1 procent.UBS verlaagde het koersdoel op Ahold Delhaize van 20,00 naar 17,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. De Zwitserse bank merkte op dat de winkelketens Giant en Food Lion van het Belgisch-Nederlandse concern in de Verenigde Staten de meeste impact ondervinden van de nieuw geopende winkels van Lidl en de sterke uitbreiding van het aantal winkels van Aldi in het land. De analisten voorzien op de middellange termijn dan ook een significante daling van de EBIT-marges in Amerika. Het aandeel Ahold-Delhaize sloot als enige hoofdfonds lager, 0,2 procent.BAM Groep stond in de Midkap bovenaan. Het aandeel steeg 3,3 procent. TKH Group won in aanloop naar de cijfers morgen 3,0 procent. Refresco Group dikte 2,3 procent aan. Voor de Rotterdamse bottelaar betekende dat wat herstel na de koersval van bijna 7 procent vorige week. Persbureau Bloomberg meldde dat de activistische aandeelhouder Wyser-Pratte Management bij Refresco Group heeft aangedrongen op een strategische herziening. De aandeelhouder is niet blij met de overname van de bottelactiviteiten van Cott, omdat hierdoor partijen die mogelijk interesse hadden in een overname van Refresco wel eens afgeschrikt kunnen zijn. Refresco meldde tegen ABM Financial News niets van Wyser-Pratte te hebben vernomen.Intertrust verloor 0,9 procent, Flow Traders 0,8 procent en PostNL werd 0,2 procent goedkoper.Onder de kleinere fondsen viel Fagron op, dat 4,0 procent won, net als ICT Group. Veon verloor 0,6 procent, ondanks een positief analistenrapport. ING verhoogde het koersdoel van 5,70 naar 6,00 dollar met een ongewijzigd koopadvies. Analist Emmanuel Carlier merkte op dat Veon in het afgelopen kwartaal "op alle gebieden" de verwachtingen versloeg, waarbij de winstontwikkeling verbeterde. Als gevolg daarvan stelde de analist zijn ramingen voor het telecom- en internetbedrijf licht opwaarts bij. Ook vindt hij het aandeel Veon ondergewaardeerd. KAS Bank werd een half procent goedkoper.Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Amsterdam, waren de koersenborden op Wall Street groen gekleurd. De S&P 500 index steeg een procent.