Olieprijs sluit flink lager

Maandag 14 augustus 2017 21:07 ABN AMRO houdt situatie Noord-Korea in de gaten.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de oplopende productie.De september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager, ofwel 2,5 procent, op 47,59 dollar. Daarmee is de prijs uitgekomen op het laagste punt in drie weken tijd.Afgelopen week bleek uit zowel cijfers van OPEC als het Internationaal Energie Agentschap dat de kartelleden meer olie produceerden, ondanks het akkoord dat het kartel sloot met enkele andere grote producten om de productie juist met 1,8 miljoen vaten per dag te verlagen om zo aanbod en vraag meer met elkaar in evenwicht te brengen.De kans op een significant tekort aan de aanbodzijde in de tweede helft van dit jaar is volgens Commerzbank inmiddels nihil.Analist Hans van Cleef van ABN AMRO meent dat de stijging van de olieprijs tot stilstand is gekomen, althans voorlopig, door het neerwaarts bijstellen van de verwachte vraag naar olie in enkele opkomende landen door het IEA.Voor deze week verwacht Van Cleef dat de aandacht vooral uit zal gaan naar de wekelijkse olievoorraden in Amerika op dinsdag van het American Petroleum Institute en woensdag van het IEA."Ik verwacht weinig richting maar zijwaarts handelen in een relatief smalle bandbreedte", aldus Van Cleef maandag tegenover ABM Financial News. Echt belangrijke evenementen zijn er volgens de analist de komende tijd niet, "tenzij de situatie in Noord-Korea escaleert".Mocht de situatie in Noord-Korea toch escaleren, wat ABN AMRO erg onwaarschijnlijk acht, dat zal dit tot economische onrust leiden en minder vraag naar olie. "Dat zou juist de prijs kunnen drukken", meent Van Cleef."Alleen als de olieproductie ergens mogelijk geraakt zou kunnen worden is dat prijsopdrijvend", denkt de analist van ABN AMRO.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 14, 2017 15:07 ET (19:07 GMT)