Activistische belegger neemt belang in Danone - media

Dinsdag 15 augustus 2017 07:50 Corvex Management zou geen bestuursveranderingen of proxy gevecht willen.(ABM FN-Dow Jones) Corvex Management heeft een belang genomen in zuivelconcern Danone, omdat het aandeel significant ondergewaardeerd is. Dit meldde persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen.Het activistische fonds van Keith Meister zou voor circa 400 miljoen dollar aan aandelen hebben gekocht van het Franse concern. Vooralsnog zouden er geen plannen zijn om een bestuursverandering bij Danone door te drukken of om een proxy gevecht te starten, maar dat kan veranderen, aldus de bronnen.Corvex vindt Danone flink ondergewaardeerd en het fonds is van mening dat wanneer het management zijn operationele activiteiten verbetert en mee gaat met de huidige gezondheidstrend, het weer vat kan krijgen op de concurrentie.Danone blijft momenteel achter bij rivalen als Unilever en Nestlé en zag de beurswaarde het afgelopen jaar afnemen. En hoewel de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met bijna 10 procent toenam, was de autonome groei mager, met slechts 0,4 procent.Woordvoerders van Corvex en Danone wilden geen commentaar geven op het verhaal, aldus Bloomberg.De deelneming van Corvex past in de trend van activistische beleggers die zich roeren bij grote bedrijven in de hoop invloed uit te oefenen op de strategie.Maandag drukte het Amerikaanse Procter & Gamble zijn aandeelhouders nog op het hart om tijdens de aanstaande aandeelhoudersvergadering in oktober voor de strategie van het bedrijf te stemmen en niet mee te gaan met de gedachtegang van zijn activistische aandeelhouder Nelson Peltz van Trian Fund Management, die hoopt via een plek in het bestuur van het levensmiddelenconcern invloed uit te oefenen op de toekomstplannen van het bedrijf.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 15, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)