Olieprijs licht lager gesloten

Dinsdag 15 augustus 2017 21:14 Verliezen grotendeels goedgemaakt in aanloop naar publicatie olievoorradenrapport EIA.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag licht lager gesloten, vanwege een sterkere dollar en de aanhoudende zorgen over de wereldwijde vraag naar olie.De dollar won dinsdagmiddag aan kracht, nadat verschillende macro-economische cijfers beter waren dan verwacht, waardoor de prijs voor een vat ruwe olie duurder is voor houders van andere valuta. De WSJ Dollar Index steeg 0,6 procent, het hoogste niveau in bijna drie weken.Eerder op de dag noteerde de olieprijs vlak, na een dag eerder lager gesloten te zijn vanwege data waaruit bleek dat de Amerikaanse schalie-olie-productie is gestegen en de vraag van raffinaderijen in China is gedaald.De zomerrally is tot stilstand gekomen, ondanks de aanhoudende daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden. De stijging is deels tot stilstand gekomen vanwege de zorg of de vraag voldoende is om het overaanbod te absorberen, met name vanwege de stijging van de Amerikaanse schalie-productie en tekenen dat OPEC-lidstaten moeite hebben met het naleven van de overeengekomen verlaging van de productie."De schalieproductie stijgt nog steeds sterk", zei analist Olivier Jakob van Petromatrix. "Beleggers vragen zich af of de WTI-prijs boven de 50 dollar per vat kan uitkomen, gezien de huidige productieniveau's in de Verenigde Staten", aldus Jakob.Analist Andy Lebow van Commodity Research waarschuwde er tevens voor dat de markt - met het aflopen van de zomerperiode - op een punt komt, waarbij de sterke wereldwijde vraag zal gaan afnemen.Analisten van JCB Energy voorspelden een stijging van de export van ruwe olie uit de Verenigde Staten, wat tot extra druk zal leiden op de markt voor ruwe olie.Daarnaast kijkt de markt uit naar de meest recente Amerikaanse voorradendata van de Amerikaanse Energy Information Administration. Analisten verwachten dat de Amerikaanse ruwe olie voorraden vorige week voor de zevende opeenvolgende week zijn gedaald.De september-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,04 dollar lager, ofwel 0,1 procent, op 47,55 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 15, 2017 15:14 ET (19:14 GMT)