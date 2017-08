Beursupdate: AEX op Wall Street

Dinsdag 15 augustus 2017 22:27 ING en Shell sterkste stijgers.(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street zijn dinsdag vier van de negen AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam hoger gesloten. ING en Shell waren met een winst van 0,3 procent de sterkste stijgers. ArcelorMittal en Galapagos waren met een verlies van 0,3 procent de sterkste dalers.Aegon (0,0%)ArcelorMittal (-0,3%)ASML (0,0%)Galapagos (-0,3%)ING Groep (+0,3%)Philips (-0,1%)RELX (+0,1%)Royal Dutch Shell (+0,3%)Unilever (+0,2%)Euro/dollar: 1,1740Op basis van de bovenstaande koersuitslagen zou de AEX index, die sloot op 522,67 punten, zijn geëindigd op 523,17 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 15, 2017 16:27 ET (20:27 GMT)