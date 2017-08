Achmea weer winstgevend

Donderdag 17 augustus 2017 08:17 Minder schade uitkeringen en lagere kosten.(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft in het eerste halfjaar van 2017 meer winst behaald, door betere resultaten bij de schadeverzekeringen en lagere kosten. Dit maakte de grootste zorg- en schadeverzekeraar van Nederland donderdag voorbeurs bekend.In dezelfde periode van 2016 werden de schadeactiviteiten flink gedrukt door noodweer en de daaruit voortkomende hagelschade. Daar kwam bij dat Achmea de kostenbasis structureel met 8 procent heeft verlaagd. Hierdoor werd een operationeel resultaat behaald van 223 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 41 miljoen euro een jaar eerder.Bij Schade werd bedroeg het operationeel resultaat nu 105 miljoen euro. In 2016 waren de schade activiteiten goed voor een verlies van 124 miljoen euro. Bij de zorgactiviteiten steeg het operationeel resultaat van 2 miljoen naar 28 miljoen euro, vanwege lagere zorgkosten en lagere verwachte vereveningsbijdragen op voorgaande jaren. Het aantal zorgverzekeringen van Achmea-onderdelen als Zilveren Kruis, FBTO, Avero Achmea en Interpolis steeg met 20.000.Achmea wist het verlies van 26 miljoen euro van vorig jaar om te buigen naar een winst van 171 miljoen euro. De bruto premieomzet bleef stabiel op 16.947 miljoen euro."Achmea kende een goede start van het jaar, waarbij de positieve bijdrage van eerder getroffen rendomentsmaatregelen zichtbaar zijn geworden", zei bestuursvoorzitter Willem van Duin. De topman zei ook dat de financiële gezondheid verbeterde in de eerste zes maanden van het jaar. De solvabiliteit verbeterde van 181 procent eind december 2016 naar 185 procent ultimo juni.OutlookVooruitkijkend hield de verzekeraar een slag om de arm. "De resultaten over het eerste halfjaar geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn om onze doelstellingen voor de lange termijn te realiseren. Het is echter te vroeg om uit te gaan van rechtstreekse financiële voortzetting van deze resultaten voor het hele jaar", zei Van Duin. Achmea verwacht wel een hoger resultaat te behalen.