Wall Street beweegt richting hogere opening

Vrijdag 18 augustus 2017 15:00 Politieke onzekerheid hangt boven markt.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen.Volgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities blijven de aanhoudende politieke onzekerheid in de Verenigde Staten en de wereldwijde geopolitieke risico's het sentiment op de aandelenmarkt domineren. "President Trumps onvermogen om zijn hervormingen uit te voeren en geruchten dat economisch topadviseur Gary Cohn van plan is op te stappen leidde, ondanks dat het gerucht werd weersproken, tot stevige druk op de dollar.Het is volgens de analist noemenswaardig dat Cohn vermoedelijk een belangrijke katalysator is voor de belastinghervormingen, dus als hij zou aftreden zou het effect op de dollar en aandelenmarkten volgens Anthis substantieel zijn.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 47,21 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,2 procent duurder werd op 51,14 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1750. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1740 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1723 op de borden.Op macro-economisch vlak staat vrijdag het consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit Michigan, van augustus geagendeerd.BedrijfsnieuwsDeere & Co rapporteerde voorbeurs over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 642 miljoen dollar, ofwel 1,97 dollar per aandeel, op een omzet van 7,8 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,93 dollar op een omzet van 7,9 miljard dollar. Het aandeel verloor 5,7 procent, ondanks dat de outlook wel werd verhoogd.Cosmeticaconcern Estée Lauder steeg ruim 4,5 procent na positieve kwartaalcijfers. Het concern boekte in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 229 miljoen dollar, ofwel 0,61 dollar per aandeel, op een omzet van 2,89 miljard dollar.Foot Locker daalde ruim 22 procent na tegenvallende resultaten. De retailer boekte een nettowinst van 51 miljoen dollar, tegenover 127 miljoen een jaar eerder, terwijl de omzet 4,4 procent daalde tot 1,7 miljard dollar. Sectorgenoot Nike verloor ruim 4 procent.Applied Materials noteerde in de elektronische handel voorbeurs 3 procent hoger, nadat de Amerikaanse toeleverancier van de halfgeleiderindustrie donderdag laat een hogere omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal.Calpine steeg ruim 10 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat Energy Capital Partners op het punt staat overeenstemming te bereiken over de overname van het energiebedrijf voor 17 miljard dollar.SlotstandenDe S&P 500 index sloot donderdag 1,5 procent lager op 2.430,01 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het rood op 21.750,73 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 6.221,91 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 18, 2017 09:00 ET (13:00 GMT)