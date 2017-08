Wall Street sluit lager

Vrijdag 18 augustus 2017 22:22 Kortstondige stijging na vertrek adviseur Witte Huis.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent lager op 2.425,54 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 21.674,38 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 6.216,53 punten. De beurzen schommelden het grootste deel van de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, maar gingen vlak voor het slot omlaag.Aandelenkoersen gingen kort omhoog nadat The New York Times schreef dat president Donald Trump de beslissing zou hebben om afscheid te nemen van zijn strategische adviseur Stephen Bannon. Volgens een bron van de Amerikaanse krant zou Bannon zijn ontslag hebben ingediend op 7 augustus. Het nieuws werd later bevestigd door het Witte Huis."Dit nieuws over het Witte Huis heeft geen impact op de lange termijn", zei portfolio manager Paul Nolte van Kingsview Asset Management. Wat belangrijk is voor de financiele markten, zei Nolte, is het beleid van de Amerikaanse regering en het effect hiervan op de economie.Handelaar Mike Antonelli merkte op dat er weinig ander nieuws was, waardoor het nieuws over Bannon wellicht meer aandacht kreeg dan het verdiende.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 3,3 procent tot 48,62 dollar, terwijl een oktober-future Brent 3,5 procent steeg tot 52,82 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1763. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1747 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1731 op de borden.Voordat de markten open gingen maakte University of Michigan bekend dat Amerikaanse consumenten meer vertrouwen hebben gekregen in de economie. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 93,4 eind juli naar 97,6 halverwege deze maand. Hiermee kwam de index op het hoogste niveau uit sinds januari.BedrijfsnieuwsDeere ging met 5,4 procent omlaag na bekendmaking van resultaten. De Amerikaanse producent van landbouw- en mijnbouwmachines rapporteerde een hogere winst en omzet over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. De resultaten bleven echter achter bij de verwachtingen. Het bedrijf blijft last houden van de Amerikaanse landbouwsector die een zwakke periode doormaakt. Deere verhoogde wel de in de vorige kwartaalrapportage uitgesproken verwachtingen voor heel het jaar vrijdag. Het bedrijf gaat nu uit van een omzetstijging uit verkoop van materieel met 10 procent, dat was bij de tweedekwartaalcijfers nog 9 procent en na het eerste kwartaal ging Deere nog uit van een omzetstijging uit de verkoop van materieel met 4 procent.De koers van Foot Locker ging met krap 28 procent naar beneden, na zwakke resultaten. "We zijn duidelijk teleurgesteld over de resultaten", zei CEO Richard Johnson van Foot Locker in een toelichting. Foot Locker zag de omzet in het tweede kwartaal op jaarbasis afnemen tot 1,7 miljard dollar, waar door FactSet geraadpleegde analisten was gerekend een stabiele omzet van 1,8 miljard dollar. Sectorgenoten Nike en Under Armour verloren 4,4 en 3,8 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 18, 2017 16:22 ET (20:22 GMT)