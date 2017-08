Drie jaar cel geëist tegen oud-medewerker VW

Zondag 20 augustus 2017 12:37

DETROIT (ANP) - Een voormalig medewerker van Volkswagen moet mogelijk voor jaren de gevangenis in voor zijn rol in het dieselschandaal bij de Duitse automaker. Aanklagers in de Verenigde Staten hebben drie jaar cel geëist tegen techneut James Liang.

Liang is een van de acht voormalig medewerkers van Volkswagen en Audi die in de Verenigde Staten is aangeklaagd. Volgens de aanklagers wist Liang van de fraude, maar verzuimde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Eerder bekende Liang al schuld in de kwestie. Vanwege zijn medewerking aan het onderzoek is tegen hem niet de maximale straf van vijf jaar geëist.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn. De affaire kostte de Duitsers al vele miljarden.