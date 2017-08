Beursplein 5 probeert neerwaartse spiraal te doorbreken

Dinsdag 22 augustus 2017 08:23 Damrak wacht licht hogere opening.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs start dinsdag waarschijnlijk licht in het groen van start. Wall Street kwam maandag per saldo niet van zijn plaats, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend overwegend hoger noteren.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. De Amsterdamse beurs daalde maandag nog 0,6 procent naar 516,71 punten, waardoor de laagste stand in circa zes weken werd neergezet.De volumes op Wall Street waren maandag laag. Veel handelaren zijn op vakantie en beleggers kiezen daarnaast vaak voor de zijlijn met het oog op de spanningen tussen Amerika en Noord-Korea en het binnenlandse politieke tumult rond president Donald Trump.Te midden van die geopolitiek gerelateerde nervositeit wachten beleggers deze week vooral op vrijdag, wanneer zowel de voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi als zijn evenknie van de Federal Reserve Janet Yellen hun toespraak zullen geven op het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming."Er worden geen grote beleidsaankondigingen verwacht", blikte marktanalist Ipek Ozkardeskaya van LCG vooruit. De toespraken van de centraal bankiers zullen vooral gaan over groei en inflatie, verwacht de marktvorser. Mogelijk zal Yellen zich wel duidelijker uitlaten over het beleid van de Fed, verwacht ABN AMRO.Op de valutamarkten gaf de dollar licht terrein prijs. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1801, ten opzichte van een stand van 1,1818 bij het sluiten van de Europese markten op maandag. De olieprijs stond daarnaast onder druk en de september-future op een vat West Texas Intermediate daalde ruim een dollar, of 2,4 procent, op een settlement van 47,37 dollar.Volgens analist Tamas Varga van PVM Associates blijft er onzekerheid bestaan over de pogingen van de OPEC en een aantal landen buiten het kartel om de markt weer in balans te brengen. Nog altijd lijken niet alle landen die hebben ingestemd met het inperken van de productie zich hier ook aan te houden. "De OPEC moet echt snel iets gaan doen aan de overproductie, want anders zal een prijsniveau van zeg 49,00 dollar al snel duur lijken", waarschuwde Varga maandag in een analyse.Het gezamenlijke technische comité van de OPEC en de deelnemende landen erbuiten begon maandag aan een meerdaagse bijeenkomst in Wenen. De ontmoeting wordt wederom gebruikt om te praten over hoe het afgesproken productiequota kan worden afgedwongen.Aziatische beleggers schoven vanochtend de politieke spanningen en de onder druk staande olieprijs desalniettemin terzijde en de beurs in Hong Kong klom bijna een procent, terwijl de Australische beurs enkele tienden van een procent won. De Nikkei index in Tokio was een dissonant met een bescheiden verlies.De beursagenda is vandaag zeer matig gevuld, met als voornaamste agendapunt de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index. Vanochtend werd al wel bekend dat de index die het vertrouwen meet van de Nederlandse consument steeg van 25 in juli naar 26 deze maand, ruim boven het gemiddelde van 3 negatief over de afgelopen 20 jaar. Vooral ten aanzien van de arbeidsmarkt werd men aanzienlijk positiever.Het hoge consumentenvertrouwen uit zich onder meer in oplopende bestedingen. Consumenten gaven in juni op jaarbasis 2,2 procent meer uit. Daarmee lag de groei evenwel lager dan in april en mei, toen sprake was van een groei van respectievelijk 2,7 procent en 2,5 procent. Consumenten gaven in juni vooral meer uit aan kleding en woninginrichting, aldus het CBS. Er werd bijna vijf procent meer uitgegeven aan duurzame goederen.BedrijfsnieuwsDe nettowinst van de technische dienstverlener Batenburg steeg steeg in de eerste zes maanden van 2017 op jaarbasis van 1,8 miljoen naar 3,6 miljoen euro. De omzet steeg van 72,1 miljoen euro in de eerste helft van 2016 naar 82,7 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. Batenburg zei dat het positieve sentiment in de proces-en maakindustrie en in de utiliteitsbouw zich doorzette. Alleen de oliesector bleef zwak.NIBC verhoogde het koersdoel voor fietsenfabrikant Accell Group van 32,50 naar 33,00 euro bij een onveranderd Houden advies.Slotstanden Wall StreetDe S&P 500 index eindigde maandag 0,1 procent hoger op 2.428,37 punten. De Dow Jones index steeg ook 0,1 procent op een slotstand van 21.703,75 punten en de Nasdaq verloor 0,1 procent op 6.213,13 punten.