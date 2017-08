BHP Billiton buigt verlies om in winst

Dinsdag 22 augustus 2017 08:41 Australische mijnbouwer boekt hogere omzet.(ABM FN-Dow Jones) BHP Billiton heeft het afgelopen boekjaar een verlies weten om te buigen in een winst, onder meer dankzij een hogere omzet. Dit meldde de Australische mijnbouwer dinsdag voorbeurs.BHP CEO Andrew Mackenzie sprak van een sterk boekjaar, waarbij het concern een vrije kasstroom realiseerde van 12,6 miljard dollar, het op één na hoogste record ooit dankzij hogere grondstofprijzen en een betere productiviteit."We hebben dit geld gebruikt om de nettoschuld met bijna 10 miljard dollar te verminderen", zei de bestuurder. Mackenzie benadrukte dat het sterke momentum in het nieuwe boekjaar 2018 zal doorzetten, met een volumegroei van zeven procent en een stijging van de productiviteit, een focus op kasstroom, kapitaaldiscipline en waardecreatie.BHP Billiton boekte het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 juni, een winst voor belasting 10,3 miljard dollar, in vergelijking tot een verlies van 7,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,9 miljard dollar, tegenover een verlies van 6,4 miljard dollar een jaar eerder.De omzet steeg van 30,9 miljard dollar in het voorgaande gebroken boekjaar naar 38,3 miljard dollar het afgelopen jaar.OutlookBHP Billiton verwacht dat de mondiale economisch groei in 2017 aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 3,0 tot 3,5 procent zal uitkomen. Voor het boekjaar 2018 voorziet het concern voor China een bescheiden vertraging van de economische groei. De mijnbouwer mikt op een economische groei in China van 6,5 tot 7,0 procent. De vooruitzichten op de middellange termijn voor de Amerikaanse economie zijn volgens BHP Billiton onzeker. Voor Europa en Japan voorziet de mijnbouwer voor de middellange termijn lichte opwaartse groei, aangezien het monetaire beleid de grenzen van zijn effectiviteit heeft bereikt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 22, 2017 02:41 ET (06:41 GMT)