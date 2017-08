Jongeren kiezen voor Snapchat in plaats van Facebook - eMarketer

Dinsdag 22 augustus 2017 19:24 Facebook onderdeel Instagram wel populair bij jeugd.(ABM FN-Dow Jones) Facebook verliest aan populariteit bij Amerikaanse jongeren, die liever voor Snapchat kiezen. Dit bleek uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau eMarketer.Uit het onderzoek bleek dat dit jaar in de Verenigde Staten Snapchat meer tieners en volwassen gebruikers onder de 25 jaar zal hebben dan Facebook. In het rapport van eMarketer wordt de term 'Facebook-nevers' gehanteerd, waarmee gedoeld wordt op jongeren die Facebook voor altijd links zullen laten liggen.Tieners en jonge volwassenen zijn een populaire doelgroep voor adverteerders. Facebook scoort in deze groep wel goed met Instagram, dat aan populariteit wint.In Amerika verwacht eMarketer dat het gebruik van Instagram door jongeren van 12 tot 17 jaar dit jaar met 8,8 procent zal toenemen. Voor Facebook wordt daarentegen een daling van 3,4 procent voorzien. Snapchat zal evenwel meer tieners aan zich weten te binden dan Facebook of Instagram.Wat betreft het totale aantal gebruikers geniet Facebook nog een enorme voorsprong, gezien de populariteit van het platform onder oudere gebruikers en buiten de Verenigd Staten. In juni had het bedrijf 1,3 miljard dagelijkse actieve gebruikers, terwijl Snapchat er 173 miljoen had.Snap, het moederbedrijf van Snapchat, staat onder druk sinds de beursgang in maart dit jaar. Uit de resultaten over het tweede kwartaal bleek dat het aantal dagelijkse actieve gebruikers in het tweede kwartaal 173 miljoen bedroeg, tegenover 166 miljoen in het voorgaande kwartaal en 143 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de omzet viel analisten tegen.Dinsdag steeg de koers van Snap met 3,5 procent tot 14,05 dollar. Het bedrijf ging naar de beurs voor 17,00 dollar. Facebook steeg bijna een procent naar 169,39 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2016 Dow Jones & Company Inc. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresAugust 22, 2017 13:24 ET (17:24 GMT)