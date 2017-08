Wall Street sluit hoger

Dinsdag 22 augustus 2017 22:21 Herstel na dalingen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 2.452,51 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 21.899,89 punten en de Nasdaq steeg 1,4 procent op 6.297,48 punten.Vooral technologie en energie aandelen waren gewild. De risicobereidheid bleek weer te zijn toegenomen, wat terug te zien in dalende prijzen van veilige havens zoals Amerikaanse staatsobligaties en goud.Maandag en eind vorige week gingen de Amerikaanse markten naar beneden als gevolg van de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Amerika, terwijl ook twijfel over de daadkracht van de Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump niet meehielp. Maar alhoewel het politieke klimaat tot zorgen leidt, reageren de financiële markten volgens kenners meer op het sterke cijferseizoen, de groeiende economie en de aantrekkelijkere waardering voor aandelen volgend op de dalingen."We richten ons steeds minder op de politieke achtergrond", zei directeur Lew Piantedosi bij Eaton Vance. "Voor aandelen is de kracht van de economie, niet alleen hier, maar wereldwijd, het belangrijkste. Bovendien zijn bedrijfsresultaten redelijk gezond gebleken in de laatste paar kwartalen."Er waren dinsdag geen publicaties over de Amerikaanse economie.Olie noteerde woensdag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 47,83 dollar, terwijl een oktober-future Brent 0,4 procent duurder werd op 51,88 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1761. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1761 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1810 op de borden.BedrijfsnieuwsThe Wall Street Journal schreef dat de topman van Chevron John Watson van plan is om terug te treden. Zijn vertrek zou volgende maand worden aangekondigd. Volgens de Amerikaanse krant maakt Michael Wirth het meeste kans om hem op te volgen. Wirth werd afgelopen februari tot vice-voorzitter benoemd bij Chevron. De koers steeg 0,6 procent.Toll Brothers heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet en winstgevendheid wederom flink zien toenemen, terwijl verder de verwachting voor het volledige boekjaar opnieuw werd aangescherpt. De Amerikaanse huizenbouwer verwacht dit jaar tussen de 7.000 en 7.300 huizen op te leveren. In het derde kwartaal werden contracten voor krap 1.900 huizen gebouwd, dik een kwart meer dan een jaar geleden. De koers van Toll Brothers sloot 2,6 procent in het rood.BHP Billiton, dat naast Londen tevens in New York is genoteerd, steeg 1,2 procent. De Australische mijnbouwer wist in het afgelopen gebroken boekjaar een verlies om te buigen in winst, onder meer dankzij een hogere omzet. Daarnaast werd de nettoschuld met bijna 10 miljard dollar verminderd.Uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau eMarketer bleek dat Facebook aan populariteit verlies onder jongeren, die liever voor Snapchat kiezen. Uit het onderzoek bleek dat dit jaar in de Verenigde Staten Snapchat meer tieners en volwassen gebruikers onder de 25 jaar zal hebben dan Facebook. Tieners en jonge volwassenen zijn een populaire doelgroep voor adverteerders. Facebook scoort in deze groep wel goed met Instagram, dat aan populariteit wint. Snap steeg 7,0 procent en Facebook won 1,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 22, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)